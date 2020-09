Traje 30 sekundi: Isprobali smo korona test grgljanjem u Beču

Austrija je u proteklom tjednu na dnevnoj bazi imala između 700 i 800 novozaraženih osoba po danu od čega je polovica u glavnom gradu. Na povratku iz Hrvatske testirala sam se besplatno novim testom grgljanjem

<p>Glavni grad Austrije je u crvenoj zoni i gotovo sve europske zemlje su izdale upozorenje za putovanja u tu zemlju. Sukladno s tim aerodrom izgleda kao vojna baza. Prije provjere putovnica proći ćete provjeru upitnika koji ste prethodno ispunili u avionu, a tiče se sigurnosnih mjera zaštite od korona virusa. Na formularu su pitanja koja se tiču mjesta na kojima ste boravili te prijevoza koji ste koristili.</p><p>Prema podacima ministarstava zdravstva i unutarnjih poslova, putnici su skloni ispunjavati lažne podatke. Kako bi to spriječili, austrijske vlasti su postavile vojnike kojima ćete prije granične provjere putovnice, uručiti ispunjeni obrazac. Uz minimalnu kontrolu i edukativan pristup informirat će vas o aktualnim regulativama te uputiti na odgovoran način ponašanja. To podrazumijeva test, ukoliko ste ga napravili prije puta ide vama u prilog, a ukoliko niste obavezni ste ga napraviti u sljedećih 48 sati. U slučaju da se ne želite podvrgnuti testiranju, morat ćete u samoizolaciju od 10 dana.</p><p>Pojedinci koji se nisu služili zračnim prometom već su se iz Hrvatske u Austriju vozili osobnim automobilom kažu kako ih na granici nitko nije pitao ništa već su im samo odmahnuli rukom da slobodno prođu.</p><p>Građani vode polemiku o tome zašto bi morali sami plaćati testove kako bi zadovoljili izvanredne i promjenjive mjere koje je naložila vlada. No, ukoliko se ne pridržavate regulativa riskirate novčanu kaznu. U slučaju da vam zdravstveni radnik i policija pokucaju na vrata i ne nađu vas u karanteni možete odgovarati čak i kazneno.</p><p>Nakon što je austrijska vlada u kolovozu proglasila Hrvatsku rizičnom zemljom te izdala preporuku za povratak građana s odmora testovi za sve s austrijskom adresom su na aerodromu bili besplatni. Međutim njihova cijena sada tamo iznosi 120 eura.</p><p>Besplatni testovi se nude na Ernst Happel-Stadionu, nekada samo kao drive-in a od nedavno i walk-in.</p><p>Puno ljudi je reklo kako su PCR testovi jako neugodni, posebno kada se bris uzima iz nosa. Upravo s tim strahom sam se i sama zaputila prema mjestu testiranja nakon što sam doputovala u Beč iz Hrvatske. Sa sobom morate imati potvrdu o prebivalištu (Meldezettel), zdravstvenu iskaznicu te osobnu iskaznicu ili putovnicu. Srećom, na stadionu su radili test grgljanjem koji je otkrila bečka znanstvenica i voditeljica Zavoda za laboratorijsku dijagnostiku u Klinici Favoriten, dr. <strong>Manuela Födinger</strong>. Sve je obavljeno s lakoćom. Medicinski i logistički radnici su smješteni su u kontejneru. Kroz prozor vam dodaju tekućinu te epruvetu i slamčicu. Tekućinu grgljate 30 sekundi i potom ju ispljunete u epruvetu putem slamčice. I to je to, osjetit ćete možda slano-gorkast okus u ustima nakon testa. Test se čeka do tri dana.</p><p>Meni osobno je rezultat testa došao već sljedeći dan, kako SMS porukom tako i u sandučić. Obzirom da je bio negativan nisam trebala ostati u karanteni i mogla sam nastaviti s uobičajenim aktivnostima.</p><p>Testovi za koronu nude se i na crnom tržištu. Ukoliko šećete popularnom Mariahilferstrasse čut ćete glasove koji vam se potajno obraćaju: test, test, korona, test. Baš onako kako se nekada znalo čuti u turističkim mekama koji su nuli ilegalne supstance turistima: hašiš, hašiš, LSD...</p><p>Podsjetimo, Austrija je u proteklom tjednu na dnevnoj bazi imala između 700 i 800 novozaraženih osoba po danu od čega je polovica u glavnom gradu. Prvi korak studenata na bečkim fakultetima bio je korona test na ulazu. Prvi rezultati pokazali su da su u pozitivna 3 od 3.000 testiranih studenata.</p><p>U prva dva tjedna od otvaranja obrazovnih ustanova pozitivno su testirana 372 studenta, 58 predavača i 25 ljudi iz administracije. Sumnja se u još dodatnih 3,600 slučajeva. Kako bi rezultati bili što brže očitani koristi se brzi test koji daje rezultate već nakon 10 minuta. Ukoliko je osoba pozitivna morat će još jednom ponoviti PCR test.</p>