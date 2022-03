Tramišak: Izjava o političkom azilu izvučena je iz konteksta

Ministrica regionalnog razvoja Nataša Tramišak izjavila je u četvrtak kako je prijetnje primala od kraja ljeta prošle godine, no nije ih imala potrebu prijavljivati jer su dolazile posredno, a njezina izjava o političkom azilu u Bruxellesu izvučena je iz konteksta.

Tramišak je u intervjuu za N1 izvijestila kako je policija njenu izjavu uzela jučer, a sada dalje postupa po njoj, no ne želi u javnost izlaziti s imenima povezanih s upućenim prijetnjama.

- To se događalo od kraja ljeta, kraja kolovoza, početka rujna prošle godine. Rečenicu ‘bit će krvi do koljena’ sam čula u siječnju ove godine. Ne mogu reći tko je to rekao, ne bih izlazila s imenima - kazala je.

Prijetnje joj nisu bile ugodne, no nisu je pokolebale u radu na maksimalnom korištenju EU-ovih fondova, rekla je dodavši kako je njena izjava da će "tražiti politički azil u Bruxellesu" izvučena iz konteksta.

- Ne planiram otići izvan Hrvatske. U nekim trenucima možda u afektu nešto izgovorite, ali nema govora o tome. Ja nisam ništa komunicirala prema Bruxellesu - rekla je Tramišak.

Institucijama se nije obraćala jer je smatrala da prijetnje treba ignorirati i nastaviti raditi svoj posao, no kada je priča nekako došla do medija nije ju mogla demantirati.

O špekulacijama da je zapravo riječ o klanovskim borbama u HDZ-u jer je raskinula ugovor s tvrtkom Omega Software, kaže kako je takve informacije i upite dobivala i ranije od medija.

Logika je nalagala da se posao dodijeli Fini

Ta je tvrtka održavala sustav fondova kroz nekoliko godina prije njezina dolaska u Ministarstvo, a ugovor joj je završio lani u srpnju. Posao je potom dodijeljen Fini, koja je prije toga počela raditi na tom sustavu za Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

- Sama logika je nalagala da ne raspisujemo nikakve nabave jer su bile indicije da će se javiti samo jedna tvrtka, da ne možemo poštivati načela javne nabave i da Fina može održavati sustav. Tada smo potpisali sporazum s Finom - navela je Tramišak.

Fina je kasnije posao dodijelila tvrtki Gauss iz Osijeka, a ministrica je poručila kako ne ulazi u Finine poslovne odluke, ne poznaje nikoga iz tvrtke Gauss, a ni ona niti nitko od njezinih suradnika nije povezan s njom.

U medijima se navodi da su Milijan Brkić i savjetnik premijera Zvonimir Savić na neki način povezani s prenošenjem poruka, a možda i samim prijetnjama, a Tramišak kaže da s Brkićem nikad nije imala sastanak, te da je Savić posebni savjetnik u Ministarstvu i nije joj prijetio.

Policija ju je pitala ima li osjećaj da joj je potrebna zaštita, na ona im nije ništa odgovorila jer još uvijek nije svjesna da bi se trebala nečega bojati.

Tramišak je poručila da i dalje bez straha nastaviti raditi svoj posao.

Najčitaniji članci