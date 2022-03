'Tramišak je prijetnje prijavila baš uoči rasprave o Istražnom povjerenstvu oko EU fondova'

Nama je drago da se ministrica napokon odvažila i prijavila prijetnje institucijama, ali vidjeli smo da su one prvo izašle u medijima, da ih nije prijavila svojem šefu, predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, čime je zapravo pokazala da niti u njega nema povjerenja, a, nažalost, niti u cijeli sustav funkcioniranja nadležnih institucija, poručila je SDP-ova saborska zastupnica Sanja Radolović komentiravši činjenicu da je ministrica EU fondova Nataša Tramišak prijetnje koje, kako kaže, prima već mjesecima, policiji prijavila tek jučer.

Naime, podsjetimo, Nacional je prvi objavio kako je ministrica već mjesecima pod udarom prijetnji jer nije produžila ugovor s tvrtkom Omega Software, nakon čega je i sama ministrica prije dva dana za Jutarnji list to i potvrdila istaknuvši tada kako nije s time upoznala premijera Plenkovića niti ih prijavila. Jučer je bila sjednica Vlade, ali Tramišak pred novinare nije htjela pa je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović otkrio kako je sve prijavila policiji - jučer.

U SDP-u se ne mogu oteti dojmu da je prijetnje prijavila baš dan uoči saborske rasprave o pokretanju Istražnog povjerenstva za utvrđivanje učinkovitosti funkcioniranja sustava raspolaganja fondovima EU i nadzora mogućih nepravilnosti, nezakonitih radnji i korupcije na zahtjev SDP-a i Možemo.

- Koliko su prijetnje stvarne ili ne, to će utvrditi nadležne institucije, ali mislim da i vama zvuči kao bajka za malu djecu da ministrica to nije prijavila prvo svom šefu. U kakvoj mi to onda državi živimo? Ne mogu se oteti dojmu da se sve ovo dešava, a ministrica kaže da prijetnje mjesecima trpi, baš dan i na dan same saborske rasprave o pokretanju Istražnog povjerenstva vezano za sve afere i cijeli sustav funkcioniranja i nadzora nepravilnosti po pitanju EU fondova niti da se ovime pokušava prikriti nerad - poručuje Radolović ističući kako SDP neće dozvoliti da se time zasjene sve afere proizašle iz tog resora.

- A koje se tiču i bivše ministrice Gabrijele Žalac, čerupanja projekta Slavonija-Baranja-Srijem od strane utjecajnih HDZ-ovaca do zadnje afere koja je isplivala, a to je poništenje natječaja za petrinjske poduzetnike u visini 16 milijuna kuna, gdje smo vidjeli da se i nova ministrica vodi starim metodama Gabrijele Žalac, a to je dodjela sredstava po metodi najbrži prst. Kasnimo godinu dana s donošenjem operativnih programa i zapravo vidimo jedan veliki nerad, neučinkovitost i da se ništa nije promijenilo. Korisnici bespovratnih sredstava nam se svakodnevno obraćaju, a vladajućima su očito sredstva iz EU fondova počela služiti kao privatni bankomat - istaknula je.

