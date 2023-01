'Od Plenkovića nisam dobila adekvatne razloge zašto me on smijenio. Vratit ću se u Sabor'

Izjavu za medije dala je i Nataša Tramišak, ministrica EU fondova i regionalnog razvoja koju je, uz Ivana Paladinu, Andrej Plenković odlučio danas smijeniti s te pozicije.

- Nakon što je Plenković najavio moju smjenu, naravno da sam imala potrebu pozvati vas sve ovdje i obratiti se hrvatskoj javnosti - rekla je Tramišak i zahvalila se svima s kojima je surađivala.

- U kratkom razgovoru koji sam imala s premijerom, gdje je on najavio svoju želju da me smjeni, nisam dobila adekvatan odgovor iz kojeg razloga on to čini. On i dalje nije dao odgovor niti razloge zbog kojih je zatražio moju smjenu - poručila je.

- Mogu reći da odlazim uzdignute glave, ostavila sam pozitivne rezultate - rekla je.

- Nisam dobila niti jedan konkretan razlog, razloga zašto bi mene smijenio, to nisam dobila - istaknula je.

Što se tiče prijetnji koje je dobila, Tramišak je rekla da ih je ona prijavila MUP-u te da ima informacije da je ta istraga u tijeku. Poručila je da ne može reći odakle su te prijetnje poslane.

- Aktivirat ću svoj saborski mandat - rekla je. Poručila je da ne može reći da je netko iz HDZ-a tražio njezinu smjenu.

- HDZ je preživjela puno toga, smjene različitih ministara, ali i različitih premijera - rekla je. Rekla je da je njezina odgovornost prema biračima.

- Sve što mislim da hrvatska vlada radi u interesu građana, to ću podržavati. Ne znam zašto je premijer izgubio, ili da li je ikada imao povjerenje, ali u demokratskim procesima se formiraju timovi - rekla je i poručila da na ministarskim pozicijama trebaju odriješene ruke.

- Osobno smatram da razloga za smjenu nema, svi s kojima sam razgovarala su smatrali isto. Ostaje na vama da procijenite. Za neke stvari Vlada donosi odluke - rekla je.

- Mislim da je on to izgovorio, da postoje pozitivni pomaci, da nije nezadovoljan. Profesionalno sam obavila što se od mene očekivalo kao ministrice, poznavanje zaista rada i resora, tako da tu nije bilo nezadovoljstva. Neka određena pitanja koje on ima, a nije ih izgovorio... To ja ne mogu znati - poručila je.

- Nema profesionalnih razloga i nema političkih razloga - zaključila je Tramišak.

- Kada ste na nekim drugim razinama i bavite se operativnim poslom, niste ni svjesni kakav je posao ministra. Kada dobijete tu priliku, vidite koje su zapreke s kojima se suočavate. Zadovoljna sam, sa svime što smo uspjeli postići i to je ono pozitivno što bih htjela da ostane iza mene. Gospodin Andrej Plenković kao premijer, predsjednik HDZ-a je odlučio da će rekonstruirati Vladu i sastaviti drugi tim. Koji su to razlozi, to vam jedino on može odgovoriti - rekla je na kraju.

