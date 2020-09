Traumatično iskustvo: 'Tjerali su me da rađam s maskom, svijest sam izgubila par puta nakratko'

POTRESNO SVJEDOČANSTVO SPLIĆANKE : U rodilištu su mi prijetili i tjerali me u boks ‘zamaskiranu’. Imam potvrdu da inače teško dišem!

<p>Nisam neka plačljivica, ali iskustvo koje sam doživjela u splitskom rodilištu zaista nije normalno. Sve mi žene koje dolazimo roditi smo osjetljive, ne samo zbog hormona, nego i zbog samog porođaja i svega novoga što nas s rođenjem bebe čeka. Voljela bih da moje iskustvo promijeni stvari na bolje, ali nekako sumnjam u to. Toliko puta se pisalo o iskustvima žena u rodilištima, pa i o ovom splitskom, a kao što i sami svjedočimo, pomaka na bolje nema.</p><p>Ispričala nam je to majka koja je u Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Split rodila dječaka početkom rujna. Svoje iskustvo napisala je na društvenim mrežama, dobila veliku potporu mnogih žena, ali mnoge su je napale, zbog čega je objavu obrisala.</p><p>- Nisam očekivala da će mi neke žene ružno pisati, ali nemam sad vremena ulaziti u te silne rasprave. Kako sam napisala u objavi, molila sam ih da skinem masku na porođaju jer nisam mogla disati. To mi nisu dopustili. Naime, cijeli sam se život bavila sportom i nos mi je bio slomljen. Imam devijaciju septuma i teški kronični bronhitis koji graniči s astmom, zbog kojeg sam jedno vrijeme koristila i pumpicu. Tražila sam potvrdu od svojeg liječnika da mi ispiše moju dijagnozu, no on mi to nije mogao dati, a smatrao je i da me neće prisiljavati da rađam pod maskom. No moje poteškoće s disanjem nisu bile dovoljne da mi u rađaonici dopuste da skinem masku. Više sam puta nakratko izgubila svijest, imam naprosto ‘rupe’ u kojima se ničega iz ‘boksa’ ne sjećam. U jednom trenu sam masku skinula, da bi mi sestra došla i rekla da će me, ako je nastavim skidati, ostaviti samu i neće više doći ni pogledati. Dodala je i da ako ja ne vjerujem u koronu, ona vjeruje – priča nam ova mlada mama.</p><p>Inače je magistrica socijalnog rada koja, baš zato što je te struke, ne može vjerovati kako se netko može odlučiti za posao u rodilištu, a nema ljubavi prema tom poslu.</p><p>Tvrdi i kako su joj davali drip iako je bila otvorena samo jedan prst, a potom su se odlučili na hitni carski jer su bebi počeli padati otkucaji srca.</p><p>- Tu je isto jedna nevjerojatna činjenica. Sat i pol ranije počeli su govoriti kako otkucaji srca padaju, a onda je nastala panika pa su me poslali na hitni carski. Nitko ništa ne govori, nitko mi kasnije ne objašnjava kako ću dojiti, kako ću izmasirati bolne dojke.</p><h2>'Ni bebi dohranu nisu dali' </h2><p>Nisam mogla ići na trudnički tečaj zbog korona virusa i ne znam ništa. Prvo mi je dijete i trebam pomoć, savjet... Ne žele dati bebi nadohranu jer, citiram, ‘vidi koliko imaš mlika, a tražiš nadohranu’. Mali je gladan, plače, ne mogu mu pomoći. Ni sebi ni njemu. Na kraju smo moja cimerica i ja dijelile mlijeko koje smo dobivale da obje naše bebe budu site. Na kraju je dobio i žuticu. Ja sam šest dana plakala od nemoći. Zovem supruga, on želi doći nekoga razbiti. Onda moram i njega smirivati. Ma strašno - priča nam majka kojoj je ovo prvo dijete.</p><p>Najgore joj je bilo kad je jedna sestra bacila poplun preko bebe jer ju je živciralo što plače.</p><p>- Primala sam antibiotik zbog carskog reza i taj put je stigla sestra s antibiotikom i nadohranom u isto vrijeme. Molim je da pričeka da nahranim dijete, da se smiri, jer neutješno plače, ali ona to odbija, stavlja mi braunilu. Dječji krevetić je gurnula i bacila poplun preko bebe, cijele bebe, i preko glave. Ja sam se zgrozila, dižem se zadnjim atomima snage i mičem taj poplun, nemoćna, slomljena i bijesna istovremeno – kaže nam majka za kraj dodajući kako će za drugi porođaj sigurno ići u privatnu kliniku i platiti koliko treba samo da dobije skrb kakvu svaka trudnica, rodilja i majka treba u tim osjetljivim danima.</p><p>- Ja ne tražim niti itko od nas traži kraljevski tretman. Svi mi samo želimo da se prema nama odnose s poštovanjem i da nam odgovore na pitanja ako ih imamo - pita se mlada majka. Tražili smo i komentar KBC-a Split.</p><p>- KBC Split ne može komentirati i odgovarati na upite vezane za svjedočanstvo jedne majke koja je svoje iskustvo podijelila na Facebooku. Opisani događaj ćemo ispitati ako nam se pritužbom obrati rodilja. Svi pacijenti, u slučaju nezadovoljstva kvalitetom zdravstvene skrbi, imaju pravo podnijeti pritužbu. Naša je obveza istražiti pritužbene navode te u zakonski propisanom roku na njih odgovoriti, a u slučaju utvrđivanja možebitnih nepravilnosti iste otkloniti - rekla nam je <strong>doc. dr. sc. Slavica Dajak, dr. med.</strong>, zamjenica ravnatelja za kvalitetu.</p><p>Što se tiče samog porođaja pod maskama, ta epidemiološka mjera razlikuje se od rodilišta do rodilišta. U Općoj bolnici Zadar kažu nam da je nošenje maske tijekom porođaja obavezno, dok nam u dubrovačkom rodilištu kažu kako oni nemaju takvu praksu. Objašnjavaju nam kako je medicinsko osoblje pod punom zaštitnom opremom tijekom porođaja i da nema potrebe da žena nosi masku dok rađa jer, navode, nije lako u tim trenucima disati i tiskati.2</p><p>U sinjskom rodilištu kažu kako imaju naputak da žena tijekom porođaja nosi masku, no nastoje izaći svakoj ženi ususret. Tako nam kažu, baš kao i u dubrovačkoj bolnici, da je nošenje maske svakako obavezno u zajedničkim prostorijama, odnosno ambulantama.</p><h2>U Zadru maske i na porođajima </h2><p>Rodilje u Općoj bolnici Pula ne moraju uopće nositi maske, rekla nam je ravnateljica bolnice,<strong> doc. dr. Irena Hrstić.</strong> Jer, kako kaže ravnateljica, maska na porođaju nikako ne može biti obveza, s obzirom na to da rodilja treba zraka i maska bi je gušila. Uz to, rodilje se testiraju na COVID-19 čim dođu u bolnicu, pa dok pređu iz rađaonice na odjel test je gotov. Ako je negativan, ni na odjelu ne moraju nositi maske.</p><p>Mlada mama koja je nedavno rodila u bolnici Sveti Duh u Zagrebu također nije morala imati masku na porođaju.</p><h2>'Mogu ih i skinuti' </h2><p>- Maske se trebaju nositi samo u zajedničkim prostorijama - rekla nam je mama koja je željela ostati anonimna. Rodilje u Kliniku za ženske bolesti i porođaje u Petrovoj u Zagrebu moraju doći s maskom, a testiranje na COVID-19 obavlja se samo kod onih pacijentica koje idu na carski rez, kaže nam<strong> doc. dr. Gordan Zlopaša</strong>, voditelj rađaonice. Ostale rodilje prolaze epidemiološku anamnezu i trijažu.</p><p>- Kad rodilja uđe u boks za rađanje, masku bi trebala imati, ali ipak to nije slučaj cijelo vrijeme. Dok traje porođaj, žena bi u pravilu trebala imati masku, no kako neke ostaju bez zraka i teško im je disati, u pravilu dopustimo da ih skinu - tumači doc. dr. Zlopaša.</p>