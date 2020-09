Đikić naveo greške zbog kojih je opet porastao broj: 'Stožer se opustio, granice se otvorile...'

<p>Znanstvenik <strong>Ivan Đikić</strong> komentirao je borbu protiv pandemije u Hrvatskoj i istaknuo kako je veliki broj zaraženih u staračkom domu u Delnicama opasna vijest jer se radi o iznimno ugroženoj skupini. </p><p>- Na žalost situacija je posljedica onoga što smo radili proteklih tjedana i mjeseci i ta raširenost virusa u populaciji je toliko velika, tako da danas možete očekivati virus u bilo kojoj ustanovi i o tome trebamo brinuti na način da testiramo više, da obrazujemo više i objašnjavamo građanima na koji način se ponašati, držati distancu, održavati higijenu i nositi maske.To su vrlo važne mjere kada ima toliko virusa - poručio je Đikić za <a href="https://zimo.dnevnik.hr/clanak/gost-dnevnika-nove-tv-ivan-djikic-eminentni-hrvatski-znanstvenik-o-borbi-protiv-pandemije---621563.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a>.</p><p>Objasnio je i gdje griješi Nacionalni stožer. </p><p>- Prvo sam ih hvalio. U drugom, trećem i četvrtom mjesecu ja sam hvalio svaki njihov potez jer su u tom trenutku bili oprezni, stručni i u tom trenutku nije bilo utjecaja politike. Na žalost ovo ljeto nam je pokazalo da bilo kakvo opuštanje i omalovažavanje virusa izjavama da ćemo lagano...tu je došlo do ove situacije danas, gdje smo zbog opuštanja Stožera došli do povećanog broja širenja virusa, veliki utjecaj je bio otvaranje granica, preveliki broj turista koje nismo testirali...</p><p>No, to je prošlost.Trebamo se fokusirati na to da iz svega toga naučimo i vjerujem da je Stožer danas puno ozbiljniji. Vidimo po porukama. Trebamo ponovno vratiti povjerenje u Stožer, jer to je autoritet koji nam može pomoći da se sigurnije borimo protiv bolesti. Važno je dati im podršku - poručio je. </p><p>Znanstvenik Đikić ističe da nije vjerojatno da Hrvatska ode u još jedan lockdown. </p><p>- Mi znamo koje mjere treba napraviti. Možete postepeno uvoditi male mjere i odmah ćete vidjeti da postepeno broj zaraženih pada.Važno je da osiguramo gospodarstvo, škole i normalniji život, da se ljudi ne boje virusa, a to možemo samo ako koristimo prave podatke u pravo mjere i onda ovaj virus možemo kontrolirati - rekao je. </p><p>Na pitanje koliko su pouzdani testovi koji se koriste u Hrvatskoj i ima li boljih, odgovara: </p><p>- Imamo tri vrste testova, genetski, koji se najčešće koriste u Hrvatskoj, drugi su novi testovi, antigeni testovi, oni detektiraju samo viruse koji se množe u nama i to su novi testovi koji su brži. Unutar 15 minuta možete imati rezultate. Oni pokazuju točno one koji su zaraženi s aktivnim virusom. Genetski testovi su imali dosta lažno pozitivnih, jer su često ljudi imali mrtve viruse u sebi, više nisu bili zarazni, a testovi su pokazivali da su i dalje pozitivni. I ta dva testa bi najbolje bilo kombinirati. </p><p>Neki američki znanstvenici predvidjeli su crni scenarij za Hrvatsku i veliki broj umrlih, a Đikić je objasnio po kojim se kriterijima rade te prognoze. </p><p>- Današnja IT inteligencija vrijedna je točno onoliko koliko su podaci koje stavimo u nju ispravni. Ako su podaci krivi, cijeli proračun će otići u krivom smjeru. Ne vjerujem da će doći do ogromnog broja umrlih niti zaraženih u Hrvatskoj ako se budemo držali mjera. Normalno je da neće biti lagano - poručio je. </p><p>Što se sustava tiče, Đikić je rekao da je on odličan što se tiče ljudi i obrazovanja te svega što su pokazali do sada. </p><p>- No sustav plaćanja ljudi je katastrofalan. Imamo više od 9 milijardi kuna manjka u sustavu. Za to nisu krivi liječnici, već oni koji su vodili sustav do sada. Sustav treba racionalizirati. Kada moja mama bude mogla dobiti uslugu unutar 4 tjedna, onda ću znati da je sustav dobar. </p><p>Komentirao je i stanje u Njemačkoj.</p><p>- To je organizirana zemlja, ali imaju problem migratorne naravi. Dakle, ljudi koji su bili na odmoru donose u zemlju virus, ali Njemačka je sve testirala besplatno i oni su točno znali iz koje zemlje dolaze zaraženi i na temelju toga donose mjere. Dakle, na temelju brojeva oni donose mjere - rekao je. </p><p>Obzirom da dolazi sezona gripe, Đikić ističe kako je cijepljenje ove godine jako važno da bi se osiguralo zdravlje ljudima i njihovim obiteljima, ali i da se spasi zdravstveni sustav. </p><p>- Treća je opasnost jer možete imati i koinfekciju između dva virusa ili između više virusa. Tada bi bila veća opasnost i veća smrtnost - objasnio je. </p>