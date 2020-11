Traže od vas broj mobitela? Nemojte nasjesti. To nije nužno

Da bi prikupljala osobne podatke i broj mobitela, tvrtka treba imati opravdani razlog, inače krši zakon

<p>Stigao mi je novac preko Western Uniona. Kad sam došao podignuti ga, rekli su da im moram ostaviti svoj broj mobitela inače mi neće isplatiti novac, požalio se čitatelj. Pokušao je doznati zašto im je broj neophodan.</p><p>- Nisam htio dati broj, a službenica je rekla da svi imaju mobitel i da mi novac mogu isplatiti samo ako im ostavim broj. Zašto im to treba? Smiju li to tražiti prema Zakonu o zaštiti podataka - zabrinuo se.</p><p>Pitali smo Hrvatsku poštu, kod koje se podiže novac Western Uniona, zašto im treba broj.</p><p>- Unos broja telefona zahtijeva Western Union. Prilikom isplate uputnice Western Uniona u aplikaciji postoji polje u koje se upiše broj telefona ili mobitela, koje je obavezno, te nije moguće isplatiti novac bez tog podatka. Western Union za Hrvatsku je izdao priručnik ‘Upoznajte klijenta’, kojeg se pridržavaju djelatnici pošta koji obavljaju usluge Western Uniona - kažu u Hrvatskoj pošti te dodaju da u tom priručniku piše kako je broj telefona obavezan te da obično traže broj mobitela jer na njega mogu poslati SMS kako bi obavijestili o transakciji ili ako nešto zapne.</p><p>Pitali smo Agenciju za zaštitu osobnih podataka (AZOP) je li za isplatu novca broj telefona ili mobitela nužan podatak.</p><p>- Prikupljanje broja mobitela, kao osobnog podatka, zakonito je samo ako je nužno i opravdano. Može se temeljiti i na internim aktima tvrtke. Uvidom u javno dostupne informacije o preuzimanju novca putem Western Uniona, vidljivo je da treba ispuniti obrazac podacima o primatelju i pošiljatelju te očekivanom iznosu novca i pokazati identifikacijski dokument. Ne navode da je broj mobitela nužan za preuzimanje novca, pa u konkretnom slučaju nisu ispunjeni uvjeti zakonitog prikupljanja i obrade tog podatka - rekli su u AZOP-u.</p><p><strong>TREBA RAZMISLITI KOME DAJEMO I KOJE PODATKE<br/> Stroga pravila GDPR-a </strong>Zakon o zaštiti osobnih podataka promijenjen je i stroži već dvije godine. Oni koji prikupljaju podatke točno<br/> trebaju reći za što će ih koristiti i koliko će ih čuvati.</p><p><strong>‘Tko se to šali s mojim podacima?’ film je o važnosti zaštite osobnih podataka</strong></p><p><strong>Mora pisati u općim uvjetima</strong><br/> U općim uvjetima tvrtki obično piše da svatko može povući pristanak koji je dao za obradu podataka</p><p><strong>Ako imate sumnje javite se AZOP-u</strong><br/> Smatra li netko da postoje moguće nesukladnosti s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, može to prijaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP)</p><p>Na hakom.hr je <strong><a href="http://privatnost.hakom.hr/">Kalkulator privatnosti</a></strong> o odavanju osobnih podataka na internetu</p>