Traži se, naoružan i opasan: 'Ivan je inteligentni samotnjak. U šumi je doma, neće lako pasti'

Uopće mi to nema nikakve logike ni pameti. Nije on budala da bi čak tri puta bio na istoj adresi. Moj brat uopće nije sklon automobilima i vožnji, ima dva auta doma, trenutno su neregistrirani, no uvijek se više vozio biciklom. Kad je kupio Mazdu, imao ju je dva dana i uspio ju je razbiti. U Cagincu na križanju oduzeo je prednost drugom vozaču jer je iza njega bio auto i ‘požurivao’ ga, čudio se S. L. napisima da njegova polubrata Ivana Benka (53) policija traži i zbog sumnje da bi mogao biti povezan s krađama i ranjavanjem 70-godišnjaka u Sobočanima kraj Kloštar Ivanića.