Traži se vlasnica: 'U Zapruđu je izgubila svoju vrećicu s novcem'

Zagrepčanin Ivan Judaš pronašao je u srijedu u podne vrećicu s nešto novca kraj ceste. Otkrio je kako pripada starijoj ženi te krenuo u akciju ne bi li je pronašao i vratio novac

<p>Danas oko 12:10 nakon kupovine u dubravici, jedna starija gospođa, kako sam uspio ustanoviti, izgubila je vrećicu sa računima i novcima. Igrao sam se detektiva pa sam pratio njeno kretanje preko računa, tako da smo u pekari ustanovili da je riječ o starijoj, nižoj gospođi kratke kose (zaboravio sam boju) koja nosi zaštitnu masku, napisao je u srijedu u Facebook grupi Zapruđe <strong>Ivan Judaš</strong> koji je u plemenitoj potrazi za vlasnicom novca. Nazvali smo ga te nam je rekao kako je u potragu krenuo sasvim slučajno.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Jako nevrijeme u Zagrebu </strong></p><p>- Izašao sam iz tramvaja u Zapruđu te sam odlučio prošetati do doma. Na zebri sam primijetio plastičnu vrećicu i naljutilo me prvo što ljudi bacaju stvari uokolo. Pokušao sam je ignorirati, no na kraju sam je podigao kako bi je odložio u smeće. Mislio sam da je prazna no unutra sam pronašao račune iz ljekarnice i pekarnice te nešto novca. Zato sam odlučio potražiti vlasnika - ispričao je Ivan. </p><p>Vratio se u ljekarnicu i pekarnicu te su mu otprilike opisali stariju gospođu koja je bila ondje pola sata ranije. Obećali su mu pomoći, ako je opet vide, da je upute na njega.</p><p>- S obzirom na mjesto pronalaska stvari, pretpostavljam da živi na istočnoj strani Zapruđa, odnosno negdje prema HG spotu ili mostu mladosti. Ukoliko ste čuli priču neke lokalne bakice koja odgovara ovoj, ili je možda riječ o vašoj majci, baki, ili susjedi, dodajte me na Facebook i javite mi se privatnom porukom, ili recite toj osobi da može pronaći moj kontakt u pekari, odnosno ljekarni te da mi se javi kako bih joj vratio izgubljene novce - napisao je Ivan.</p>