Uginula je kujica Amari kako su je nazvale volonterke iz zadarskog azila za pse, nakon što je u teškom stanju završila kod njih, a imala je svega tri mjeseca. Izgladnjivana je do smrti i uz to prebijena toliko da joj je život visio o koncu. Nalazila se kod volonterki u Zadarskom azilu za pse koje su davale sve od sebe ne bi li je spasile. Dale su joj ime Amari - Čudo božje i molile se za nju da preživi. Ali izgledi su bili - mali.

- Amari osim što je sa svoja tri mjeseca izgladnjela do maksimuma i što je bila prepuna parazita od kojih je svakih par minuta imala strašne epileptičke napadaje, osim što je bolovala od svakakvih infekcija i što je u strašnom stanju koje slike dočarati nikako ne mogu, prebijena je od strane 'čovjeka'. I to toliko da ima udubljenje na glavi, potres mozga toliko jak da ne otvara oči i uopće nije prisutna na ovom svijetu. Na najblaži ljudski dodir imala je panične napadaje i ispuštala krikove koje se ne može više zaboraviti. Taj netko ima ime, ima djecu koju odgaja na isti način. Ta djeca gađaju Amarinu majku kamenjem i tuku ju svakakvim predmetima, a ostatak legla i dalje živi tamo gdje je do jučer živjela Amari, njih još sedam. Jedno štene od tih sedam ima ozlijeđenu nogu i vidi mu se kost – upozorile su na svojim Facebook stranicama volonterke iz Azila.

Odmah se, nakon njihove objave, a posebno nakon vijesti da je sirota kujica u srijedu izdahnula, pokušalo doznati tko je zločinac koji ju je izmučio i naposljetku i usmrtio. Vlasnik Amari je navodno na Viru i lovac je. U četvrtak ujutro su se odazvali i ljudi iz Lovačke udruge s Vira koja broji tridesetak lovaca. Oni odlučno tvrde da nitko od njih nije vlasnik legla iz koje je došla Amari.

- Nitko od nas nema takve pse, da netko ima odmah bi znali. Mi smo za to da se najstrože sankcionira počinitelj ovoga zločina, ali ne želimo da se za to okrive lovci iz udruge s Vira jer mi to nismo učinili. O svojim psima brinemo se s najvećom pažnjom i osuđujemo ovakva zlodjela - tvrde iz Lovačke udruge s Vira.

U istraživanje o tome tko je teško ozlijedio ovu kujicu uključena je i Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata koja je odmah započela s inspekcijskim nadzorom u suradnji sa komunalnim redarom nadležne jedinice lokalne samouprave.

- Inspekcijski nadzor kao i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja u svezi okolnosti predmetnog događaja još uvijek su u tijeku te ćemo vas po okončanju inspekcijskog postupka izvijestiti o utvrđenom - stoji u odgovoru Veterinarske inspekcije.

Kontaktirana je i zadarska policija koja još uvijek radi na utvrđivanju svih okolnosti i otkrivanju zlostavljača. Mreža se steže i ta osoba neće proći nekažnjeno, osobito zbog bojazni da se kod njega i dalje nalazi leglo iz kojega dolazi i Amari, a čiju majku, prema nekim informacijama, djeca i dalje gađaju kamenjima. Kao da nije bilo dovoljno sve što se događalo s Elzom, do kostiju izgladnjelom crnom dvogodišnjom kujom koja je bila na rubu smrti. Pronađena je u Sukošanu, a volonterke su pokušale napraviti sve, zajedno s veterinarom, no, nažalost, nije joj bilo spasa.

Ono što se do sada zna je da se radi o vlasniku s otoka Vira koji je lovac i 'nezgodan' čovjek kojemu se ne može tek tako ušetati u dvorište, a o zlostavljanju životinja dojavili su ljudi s terena. Čovjek koji je dojavio zlostavljanje vidio je kuju s najmanje još sedam štenaca. Obaviještena je policija i inspekcija koja se zajedno s komunalnim redarima digla na noge čim je Azil objavio post na svojoj Facebook stranici. Početne indicije policiji nisu dovoljne, potrebno je dokazati zlodjelo pa treba pričekati rezultate istrage. Ono što je dobro u čitavom slučaju je da se javnost senzibilizirala, čak do te mjere da se preko društvenih mreža traži adresa počinitelja kako bi mu se na silu oduzeli preostali štenci i psi. No, ipak treba pričekati da policija i inspekcije odrade svoj posao, otkriju zlostavljača i primjereno ga prijave za zlodjela, piše Zadarski.