Claudia Resendiz-Florez (28), majka troje djece, optužena je za ubojstvo. Amerikanka je u ljubavnom trokutu pucala u Jamesa P. Jonesa u čiji je apartman nedavno uselila. U apartmanu u Illinoisu bila je i Jamesova djevojka.

Njih troje su jednu večer zajedno pili kada je Resendi-Florez pitala Jamesa da ju poljubi. On je odbio i poljubio svoju curu, piše New York Post. Zatim je nju upitala za poljubac, no i ona ju je odbila.

Bila je uporna, a nakon više odbijenica, uzela je Jonesov pištolj kojeg je imao ispod jastuka na kauču, uperila u njega i pucala mu u prsa. Preminuo je. Jonesova cura nazvala je policiju.

Resendiz-Florez priznala je da je pucala. Optužena je za ubojstvo.