Tražili su ubojicu po gradu tri sata, on se stigao i presvući...

Nakon prve rafalne paljbe u Ulici Šperun u središtu Splita oko 15.35 sati nastao je stampedo. Ljudi su vrišteći trčali prema rivi. No krvavom pohodu tu nije bio kraj. Nekoliko minuta kasnije ponovno su se čuli pucnjevi i to u nekoliko minuta hoda udaljenoj Radmilovićevoj ulici.

Marino Paić zvani Pajser i Marin Boban preminuli su na mjestu događaja. Juricu Torlaka hitno su prebacili u splitsku bolnicu, no liječnici mu nisu uspjeli spasiti život. U Splitu je ubrzo nastalo opsadno stanje, policija je “opkolila” centar grada.

Osumnjičeni Filip Zavadlav je, naime, nakon svirepih ubojstava, hladno i s puškom u ruci, šetao gradom tražeći četvrtog s popisa za odstrel. Riječ je o Jerku M., kojega je policija kontaktirala kako bi ga sklonili na sigurno do uhićenja ubojice, no on je odbio njihovu zaštitu. U službene prostorije preventivno su doveli njegova brata, koji nema veze s ilegalnim poslovima.

Željeli su ga zaštititi kako ne bi nastradao kao kolateralna žrtva. Policija je odmah izdala upozorenje svima da radi vlastite sigurnosti ne izlaze na ulicu.

Nakon trostrukog ubojstva uspio se presvući, te odbaciti automatsku pušku, no policija ju je sinoć pronašla nedaleko od mjesta masakra. U potragu za njim bilo je angažirano 150 pripadnika temeljne, prometne, interventne i specijalne policije uz pomoć Antiterorističke jedinice Lučko. Uhićen je za 2 sata i 45 minuta u jednom kafiću na Skalicama.

Splitska policija je u nedjelju završila kriminalističko istraživanje Zavadlava protiv kojega je podnijela kaznenu prijavu zbog trostrukog ubojstva i općeopasne radnje te je sinoć odveden pritvorskom nadzorniku, a danas bi trebao biti ispitan u Županijskome državnom odvjetništvu.

Načelnik PU splitsko-dalmatinske Dražen Vitez je rekao da je policija zajednički vrlo brzo uspostavila stanje sigurnosti u užem centru grada poručivši da građani mogu biti mirni kada je riječ o sigurnosti. Rekao je i da su ubijeni evidentirani kao počinitelji prekršaja i kaznenih djela te da su protiv njih podnijeli nekoliko desetaka prijava po službenoj dužnosti.

Zamjenik načelnika Marko Srdarević je rekao da su nakon saznanja o ubojstvu na mjesto događaja uputili sve raspoložive snage, dodatno su angažirali i policajce koji nisu bili u službi, kako bi uhitili ubojicu, grad su blokirali iz svih pravaca, aktivirali mjere zaštite državne granice, službena plovila, a u pripravi je čekao i helikopter.

Zahvalio je građanima jer su u vrlo kratkom vremenu od njih dobili cijeli niz korisnih saznanja nakon čega su došli do identiteta osumnjičenog pa i do adresa na kojima bi se mogao nalaziti i na kojima su ga naposljetku i locirali. Prilikom uhićenja nije pružao otpor.

