'Čudo da smo živi, promašio je sestru i mene, meci su frcali...'

Meci su se odbijali od zidove, sve je prašilo. Nije bila rafalna paljba, već je više zvučalo ‘bam, bam, bam’. Pa tišina. Pa opet ‘bam, bam, bam, bam’, počinje potresno svjedočanstvo mladić koji je bio za upravljačem automobila u Radmilovićevoj ulici u Splitu gdje je u subotu u poslijepodnevnim satima ubijen Marino Paić zvani Pajser. Njegova sestra bila je na suvozačevom mjestu kad su meci krenuli frcati na sve strane. U prvi mah pomislio je da je riječ o petardama, uopće nije mogao pojmiti da netko puca po ulici. U vrijeme trećeg ubojstva on i sestra bili su u autu i polako vozili nesvjesni što se oko njih događa.

Jedan metak pogodio mi je automobil, zabio se u blok motora. Da je njegova putanja bila samo koji centimetar viša prošao bi u kabinu i pogodio bi sestru u trbuh. Može slaviti drugi rođendan, nastavlja šokirani mladić. Izletjeli su iz auta, vidjeli mladića kako pada s motora i drugoga kako odlazi s cijevi u ruci. Ni u tom trenutku još nisu bili svjesni što se događa, pitao se je li moguće da je netko tako pao zbog petarde.

- Ne možete uopće to razumjeti. Dok sam došao do njega dvoje ljudi već mu je priskočilo u pomoć. Bio je živ. Ne znam tko su ti ljudi koji su mu pomagali. Skinuli su mu kacigu. Jedan mu je držao krpe na ranama. Krv je šikljala. Drugi je držao ruku na vratu. Imao je puls. Ja sam odmah nazvao Hitnu. I taj razgovor je bio nestvaran. Kažem ja njima da šalju nekoga jer je muškarac ranjen u Radmilovićevoj, a oni meni da su već poslali jedinicu na Šperun. Ja opet ponavljam: ‘U Radmilovićevu. Čovjek je ranjen’. Tek tada su shvatili da je riječ o drugoj lokaciji i drugom ubojstvu. Koju minutu iza toga u ulicu je dotrčao policajac s pištoljem u ruci. Kad je vidio da su na ulici samo građani spremio je pištolj, nešto govorio u vezu i otišao, otrčao je negdje - u dahu je prepričavao.

Govori da u trenutku kad je Hitna došla u ulicu policije još nigdje nije bilo. Tada je valjda netko povikao “Sve ću vas pobiti!”.

- Ja to nisam čuo, ali nastao je pravi stampedo. Svi su se razbježali po portunima. I ja sam pobjegao, a sa mnom je bježao i tehničar iz Hitne. Nismo znali što se događa, je li to nekakav luđak koji nasumično puca okolo, je li otišao, hoće li opet pucati... Ranjeni muškarac mi je iskrvario pred očima. Koliko sam uspio vidjeti imao je jednu ranu na trbuhu i jednu u prsima. Možda ih je bilo još, ali nisam mogao vidjeti - pričao je mladić još pod dojmom tragičnih događaja.

Podsjetimo, Radmilovićeva ulica je druga lokacija na kojoj je Filip Zavadlav (25) počinio ubojstvo. Svoj mahniti pohod počeo je na Šperunu, nekoliko minuta hoda od Radmilovićeve. Ukupno je ubio troje, Juricu Torlaka, Marina Paića zvanog Pajser i Marina Bobana. Potom je krenuo prema Skalicama, gdje je odrastao, prema kafiću Borsalino, gdje ga je kasnije i uhitila policija. To je od Varoša, gdje se sve odvijalo, udaljeno oko 20 minuta hoda. Bio je smiren, hodao je odmjereno i hladno, o čemu svjedoči i snimka kako korača s oružjem u ruci.

U četvrti u kojoj je Filip odrastao za njega imaju samo lijepe riječi. Odrastao je u disfunkcionalnoj obitelji, a na ovaj sumanuti pohod krenuo je jer su zbog bratovih dugova. Dileri su ucjenjivali ne samo brata, nego i njega. Kako neslužbeno doznajemo, Filip je čak bratove dugove za drogu uspio i otplatiti, no dilerima navodno nije bilo dovoljno pa su od njega tražili i kamate. Prema nekim informacijama rasprodali su sve što su mogli samo da spasi brata, no to nije bilo dovoljno.

- Filip ima dva mlađa brata, a taj srednji je bio problematičan. Dobro je ogrezao o drogu. Svi ih znamo odmalena, sva trojica rođena su u razmaku od nekoliko godina. Dok su bili mali, bilo je tu sitnih krađa, ali ništa posebno. Otac je također navigavao, baš kao i Filip, koji je nedavno na brodu proveo više od godinu dana u komadu. Kad se vratio bio je pun novca, bio je uredan, pristojan. Sjećam se da je jednom bio u trgovini na kasi ispred mene, nikad neću zaboraviti bunt novčanica koji je izvadio – priča nam žena sa Skalica.

Kaže kako Filip na Skalicama ne živi već neko vrijeme jer je želio živjeti normalno, maknuti se od obitelji u kojoj je bilo puno problema i koja je bila pod nadzorom.

- Bilo mi je drago što je Filip krenuo dobrim putem. Majka ih je napustila dok su bili tinejdžeri. Otac je također imao problema s drogom. Nekad je navigavao, ali kad se počeo i on drogirati, nitko ga više nije htio primiti na brod. Živjeli su od socijale. Kako je često završavao u zatvoru, njih trojica braće neko su vrijeme živjela po udomiteljskim obiteljima. Kad su malo odrasli živjeli su sami. Majka bi povremeno dolazila oprati im robu, skuhati nešto. Ona i suprug, Filipov otac, često su se svađali, to je bilo strašno za slušati. Naposljetku je ona otišla, nije više mogla izdržati u toj kući. U ovaj stan na Skalicama često je dolazila policija, što zbog brata, što zbog oca. Sjećam se jezivih noćnih urlika od Filipova brata, valjda je imao krize kad nije imao droge. Jednom su oca privodili, bacili su ga na pod, a on je urlikao: ‘Vidite što mi rade! Vidite što mi rade!’ - priča stanarka, koja živi u blizini Filipove obitelji, dodajući kako je kvart postao leglo narkomana i da to svi znaju, ali nitko ništa ne poduzima.

Opisala je i kako je sve to izgledalo kada je policija, njih na desetke, u subotu kasno poslijepodne stigla na Skalice.

- Svi prolaznici su morali polijegati po podu. Zamislite koja je to scena bila, policija na svakom kantunu. Kao u filmovima - priča nam sugovornica dodajući kako je iz cijele obitelji Filip najbolje ispao, krenuo dobrim putem, uspio se maknuti i odolijevati tom narko miljeu.

Splitska policija na konferenciji za medije objavila je kako je na terenu bilo oko 150 policajaca koji su nakon trenutaka užasa tragali za Filipom. On je, nakon što nije uspio pronaći dvije žrtve navodno krenuo i prema Marjanu, gdje je policijska potraga također bila usmjerena. Pojavila se informacija i da je Filip otišao do stana u istoj četvrti gdje je ubijao te da se presvukao prije odlaska u kafić. Policija je također službeno objavila i da je osim osumnjičenog za trostruko ubojstvo u postaju dovela još tri osobe povezane s ovim slučajem. Među njima su Filipov brat i otac. Svi upleteni u ovaj slučaj otprije su poznati policiji, no nemaju svi dosje. Filip u dosjeu ima kaznene i prekršajne prijave zbog nasilja u obitelji, prijetnji i krađa. Bio je optužen da je zajedno s majkom provalio u crkvu, a zbog nasilja u obitelji kažnjen je uvjetno. Ima prijavu i za zločin iz mržnje zbog prijetnji gay aktivistu u Splitu, ali je za to oslobođen.

Nakon krvavog pohoda, Filip Zavadlav sjeo je u kafić, u kojem je bio i njegov brat Stanko, no nisu sjedili za istim stolom. Stanko (na fotografiji s bijelom kapom) je sjedio unutar kafića nedaleko od šanka, dok je Filip bio u dijelu ostakljene terase. Navodno je bio u društvu s ocem, no potvrdu te informacije nismo uspjeli dobiti. Uz sebe nije imao oružje. Kalašnjikov iz kojega je, kako je izvijestila policija, ukupno ispalio 36 metaka, navodno je negdje odbacio. Policajci su prvo na terasi uhitili Filipa, a zatim su ležerno i bez žurbe ušetali u kafić gdje je sjedio njegov brat. Njega su priveli (desno) u postaju na obavijesni razgovor jer su smatrali da ima informacije koje bi im mogle koristiti.