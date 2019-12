Tražimo najbolje poslodavce! Prijavi svoju tvrtku i natječi se

Jeste li vi ili netko od vama bliskih osoba zadovoljan zaposlenik kojega poslodavac razumije, podupire, motivira? Ili te upravo poslodavac kojem su zaposlenici najvažniji!? Uskoro ćete moći prijaviti svoju tvrtku i pomoći joj da postane Poslodavac za 5!

24sata te Hrvatska udruga poslodavaca kao suorganizator, u partnerstvu s Fortenova grupom, HEP-om i Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te uz suorganizatora Hrvatsku udrugu poslodavaca i Grupu SELECTIO, pokreću natječaj za najbolje poslodavce među srednjim, malim (do 50 zaposlenika) i mikro tvrtkama (do 10 zaposlenika)! Podršku našoj inicijativi pružili su i agencija Colić, Laco & partneri te edukacijski partner IEDC – Bled School of Management. Svi zainteresirani uskoro će moći pomoću on-line forme prijaviti svoje poslodavce ili svoje tvrtke!

Od 2. do 31. siječnja 2020. zaposlenici i/ili osnivači tvrtki prijavljuju se na natječaj putem on-line obrasca na 24sata.hr

Stručni žiri na temelju prijava odabire po 10 finalista u svakoj kategoriji. 1. ožujka objavljujemo liste finalista te svjedočanstva zaposlenika svih finalista u izdanjima 24sata. I čitatelji će moći glasovati za odabrane finaliste!

Pobjednici natječaja „Poslodavac za pet“ u kategoriji srednjih i malih tvrtki osvojit će jednu od nagrada IEDC- Poslovne škole Bled za sudjelovanje u programima za razvoja liderstva 2020. godine na Bledu, Slovenija, dok pobjednik u kategoriji mikro poduzetnika osvaja dvije besplatne kotizacije za sudjelovanje u modulu SELECTIO HR Akademije pojedinačne vrijednosti 2 x 3.460,00 kn + PDV te oglašavanje u izdanjima 24sata u vrijednosti 45.000 kn.

Poslodavci koji žele sudjelovati u natječaju 'Poslodavac za pet' moraju redovito isplaćivati plaće, ne smiju imati osuđujuće presude za mobing ili diskriminaciju.

Više informacija uskoro...