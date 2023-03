'Tražimo od Plenkovića da se odmah prestane iživljavati nad najsiromašnijim građanima'

"Radila sam u državnoj firmi, tvornici ulja 21 godinu u Slavoniji da bih po preuzimanju iste od privatnika 2014. u 52. godini dobila otkaz. Devet godina tražim posao, bezuspješno. Otkaz sam dobila kao samohrana majka studenta i obveznik vraćanja stambenog kredita kojeg sam pošteno plaćala 16 godina. Sada saznajem da mi se država uknjižila u dio kuće i da ću iznose socijalne pomoći jednog dana vraćati ja ili moj sin. Strah me za budućnost, država je odlučila od sirotinje napraviti još veću sirotinju, a od korisnika duševne bolesnike koji će zbog ovog možda skliznuti u grob", pročitala je SDP-ova Martina Vlašić Iljkić potresno pismo primateljice socijalne pomoći kojoj se sad zbog toga, a temeljem izmjena Zakona o socijalnoj skrbi koje su stupile na snagu ove godine, država upisala na nekretninu.

Ovakvih slučajeva, nažalost, ima puno, dodala je.

- Činjenica je da su HDZ-ove vlade dovele građane na prosjački štap, gurnule ljude u siromaštvo zbog nepotizma i korupcije, zatvorene su tvornice i izgubljena radna mjesta, uništeni mali poduzetnici i sada kada su ljudi došli do ruba egzistencije i primaju zajamčenu minimalnu naknadu, HDZ ih dodatno cipelari dok su na podu, upisuje zabilježbu na nekretninu koju koriste za stanovanje - naglasila je dodavši kako se pri donošenju Zakona Vlada hvalila povećanjem adekvatnosti naknada i brojem korisnika.

- No činjenica je da je broj korisnika sve manji, a poražavajući podatak je da je u prvoj polovini 2022. bilo čak 3365 izvršnih i pravomoćnih postupaka prestanaka prava na zajamčenu minimalnu naknadu - istaknula je.

Zastupnica i potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac podsjetila je kako je SDP upozoravao kada se Zakon donosio da će se upravo ovo dogoditi.

- Nitko nas nije slušao. Upozoravali smo da ovu stavku treba mijenjati, Vlada nas je odbila. Zajedno s opozicijom smo prilikom glasanja predložili zaključak da se odmah krene u izmjenu Zakona i da se ova štetna odredba ukine, Vlada je i to odbila. Premijer je rekao da ne vidi nikakav problem i što je sporno u tom Zakonu. Kada su mediji počeli pisati o ovim slučajevima, Ministarstvo se najednom povlači, ali tek iz trećeg koraka. Kažu da će to mijenjati tek s 1. siječnja 2024. - istaknula je i upitala što će primatelji socijalne pomoći, koji odustaju od te naknade zbog straha da ne ostanu zbog svoje imovine i krova nad glavom, do tada.

- Mi smo jučer uputili u saborsku proceduru izmjene Zakona u kojem tražimo žurnu izmjenu ove sramotne odredbe po kojoj se država ima pravo upisati na jedinu nekretninu u kojoj živi primatelj zajamčene minimalne naknade. Tražimo da se, ne za 10 mjeseci, nego odmah mijenja ovaj članak i da se od zabilježbe izuzimaju nekretnine u kojima korisnici žive. Tražimo od Andreja Plenkovića da se prestane iživljavati nad najsiromašnijim građanima. Imovinu bogatih Andrej Plenković ne dira, ali ju zato najsiromašnijima otima - naglasila je Glasovac.

