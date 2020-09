Tražio bi ih da se skinu, dirao ih je, a onda bi im pričao o Freudu

On je vrlo lukavo manipulirao djevojkama koje su bile izrazito ranjive, izrazito osjetljive i činio je to zbog zadovoljenja nekih svojih seksualnih potreba. Zapravo, to je ponašanje seksualnog predatora

<p>Liječnike sam smatrala visokomoralnim osobama, pristupala im s pozicije povjerenja... Nikad ne bih kćer poslala na terapije da nije bilo tako, rekla je majka djevojke koja tvrdi da ju je seksualno napastovao varaždinski psihijatar.</p><p>Ona nije jedina koja uglednog varaždinskog psihijatra optužuje za neprimjerene, verbalne, pa i fizičke nasrtaje na mlade ranjive djevojke koje su od njega tražile stručnu pomoć. Jedna od njih na terapije je krenula jer se teško nosila s kroničnom bolesti koju su joj dijagnosticirali. Za emisiju “Provjereno” ispričala je kakve je “terapijske metode” psihijatar koristio.</p><h2>Prijavljivali ga komori</h2><p>- On bi se skinuo, zatražio bi od mene da se skinem i onda bi započele te neke metode diranja, učenje udisaja, izdisaja, spajanja... Stalno je upotrebljavao Freuda i pričao da je seksualni odnos jako bitan u terapeutske svrhe - ispričala je.</p><p>Njezina majka nam je rekla da ga je kći upoznala u lipnju 2011. godine. Vrlo brzo su se zbližili toliko da je, nakon što joj je postavio ultimatum, zbog njega čak i prekinula tadašnju vezu. Uspjela je otići od njega 2015. godine, a nakon toga ga je i prijavila. Navodno je bila riječ o više prijava, koje su poslane na adresu državnog odvjetništva i Hrvatske liječničke komore.</p><p>- Sve prijave su odbačene. Nemaju dokaza jer ih nisu ni tražili, moju kćer nisu ni saslušali. Do današnjeg dana se o tome šuti i nitko ne reagira - ogorčena je majka. Kaže da ih motivira želja da se nijedna mlada osoba više ne nađe u takvoj poziciji.</p><h2>'Spasila' ga zastara</h2><p>- Zamislite, dođete psihijatru jer ste ranjeni, ranjena vam je duša, a nakon nekoliko terapija odlazite s još većom ranom - dodaje.</p><p>Nada se da će se nakon objava u javnosti javiti i drugi i početi govoriti te da će se komora pokrenuti i zabraniti rad onome tko, na jedan takav način, ruši ugled profesije. Nebojša Buđanovac, psihoterapeut i socijalni pedagog, potvrdio nam je da je jedna djevojka kod njega potražila pomoć.</p><p>- On je vrlo lukavo manipulirao djevojkama koje su bile izrazito ranjive, izrazito osjetljive i činio je to zbog zadovoljenja nekih svojih seksualnih potreba. Zapravo, to je ponašanje seksualnog predatora - pojasnio je. Iz Općinskog državnog odvjetništva u Varaždinu potvrdili su nam da su zaprimili jednu prijavu protiv psihijatra. </p><p>- Prijava je primljena u ožujku 2020., a prijavljen je događaj koji se zbio u 2009. godini. S obzirom na protek vremena od događaja, sukladno odredbama Kaznenog zakona, nastupila je zastara - kažu iz ODO Varaždin.</p><p>Rječitiji nisu bili ni iz Hrvatske liječničke komore. Kažu kako postupaju po svim zaprimljenim prijavama te kako prijave i postupke ne mogu komentirati zbog zaštite osobnih podataka i nepristranog vođenja postupka. Pokušali smo dobiti i komentar psihijatra, no nije nam odgovarao na telefonske pozive.</p>