Tražio da ide na WC pa uzeo nož i izbo policajca u Splitu: Terete ga za pokušaj teškog ubojstva

Pacijent se dobro oporavlja, ima stabilne vitalne funkcije i može se kazati da je izvan životne opasnosti, izjavio je dr. Josip Krnić, pročelnik OHBP-a KBC-a Split nakon što je muškarac (32) u petak navečer u zgradi Policijske uprave splitsko-dalmatinske izbo policajca džepnim nožem i teško ga ozlijedio.

Kako su izvijestili u nedjelju iz PU splitsko-dalmatinske, protiv napadača je podnesena kaznena prijava za pokušaj teškog ubojstva te je završio u pritvoru. Kako navode, postoji osnovana sumnja da je 32-godišnjak 25. srpnja 2025. u prostorijama policijske postaje počinio kazneno djelo Teško ubojstvo u pokušaju, i to prema službenoj osobi, što je otegotna okolnost prema Kaznenom zakonu.

Tražio da ide na WC pa uzeo nož i izbo policajca

Do napada je došlo nešto poslije 22 sata. Naime, muškarca (32) doveli su na kriminalističko istraživanje zbog sumnje u iznudu i protupravno oduzimanje slobode u Makarskoj. Tijekom zadržavanja, zatražio je da ide na WC. Policajac mu je to dopustio. No, osumnjičenik je ušao u drugu prostoriju, pronašao džepni nož i izbo 60-godišnjeg policajca, koji je ostao ležati na podu u krvi.

Foto: Istarska policija

Napadač je zatim pokušao pobjeći. Svladali su ga drugi policajci, koji su morali upotrijebiti sredstva prisile jer se muškarac opirao.

Ozljeđeni policajac prebačen je u KBC Split, gdje je zbrinut na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, a potom i u Jedinicu intenzivnog liječenja Klinike za anesteziju.

- Što se tiče nastavka njegova liječenja, optimistični smo - dodao je Krnić, pročelnik OHBP-a KBC-a Split.