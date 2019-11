Tražio je izgubljeni prsten pa iskopao blago od 840.000 kuna

Paul Raynard (44), muškarac koji se bavi detektiranjem metala, tražio je vjenčani prsten svog prijatelja, no umjesto prstena pronašao je hrpu starih zlatnika vrijednih više od 100 tisuća funti (oko 860.000 kuna).

Briznuo je u plač nakon što je shvatio da je zapravo otkopao 84 novčića od kojih neki potječu iz vremena kralja Henrika VIII. u ranim 1500-ima, piše The Sun.

Otrčao je do prijatelja Michaela Gwynne koji se isto bavi detektiranjem metala te mu počeo vikati: 'Ovo je trenutak koji smo sanjali!'.

- Bio je to predobar osjećaj, kao da pregledavate brojeve na lotu i shvatite da ste osvojili Jackpot. Tresao sam se. I dalje ne mogu vjerovati - rekao je Paul.

Foto: SWNS / SWNS / Profimedia

On i prijatelj Michael su u to vrijeme ljetovali kod prijatelja farmera u sjevernoirskom Ballycastleu, kad ih je on zamolio da mu pomognu pronaći izgubljeni vjenčani prsten u jednom od svojih polja.

U početku su našli samo 5 pena i konjsku potkovu. Prsten na kraju nisu ni pronašli.