Bandar A. (34), državljanin Sirije, nedavno je na Općinskom sudu u Novom Zagrebu nepravomoćno osuđen na četiri godine zatvora zbog optužbi da je zajedno s državljaninom BiH A. H. u veljači 2017. godine djevojku napio i drogirao, nakon čega su je odveli u Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Sarajevskoj cesti gdje su je silovali.

U sobi je u to vrijeme bio prisutan i Makedonac I. S. Prema optužnici, Bandar je iskoristio žrtvino vidljivo stanje omamljenosti i bespomoćnosti uslijed konzumacije opijata kako bi zadovoljio svoje spolne nagone, znajući da mu se djevojka ne može oduprijeti zbog svog navedenog stanja niti upravljati svojim postupcima. Nakon gnjusnog čina A. H. je djevojci rekao da ustane i odveo ju do kupaonice gdje se otuširala nakon čega ju je izveo iz Prihvatilišta te odveo do autobusnog stajališta gdje je ona sjela u autobus.

Državno odvjetništvo u početku je za teško kazneno djelo protiv spolne slobode teretilo tri počinitelja, no postupak protiv državljanina A. H. obustavljen je nakon njegove smrti, a protiv I. S. vodio se odvojeno.

Nakon izmjene optužnice Bandaru A., sudilo se u odsutnosti jer već godinama nije dostupan hrvatskom pravosuđu. Ispitan na početku postupka, Bandar je negirao krivnju za silovanje te rekao da im je djevojka sama dala kondome. Žrtva je na dokaznom ročištu pred sucem istrage ispričala da je okrivljenike upoznala sredinom veljače 2017. na tramvajskoj stanici.

Nabacivali su joj se te ju je A. H. pitao želi li ići s njima doma. Ona to nije željela, no razmijenili su brojeve telefona jer su rekli da ima Lyricu (lijek koji se koristi za liječenje epilepsije i anksioznosti - op.a.), a ona ju je željela probati.

S A. H. tad je bio i Bandar. Sljedećeg dana dogovorili su susret u park kod Autobusnog kolodvora. Putem do parka okrivljenici su kupili piva u dućanu te je popila pivu i popušila "džoint" s njima.

- Ja sam trebala uzeti tablete i to im platiti, ali sam se zabunila te sam popila više tableta. Pozlilo mi je od tih tableta što se vidjelo na meni. Bila mi je zamagljena svijest i bilo me strah ostati sama i zbog toga sam hodala za njima. Rekli su mi: 'Ideš sad s nama doma', ali nisu rekli da žive u azilu. Dugo smo hodali i putem su mi kupili pizzu, iako ih ja ništa nisam tražila. Nisam znala ni kako se zovem - ispričala je djevojka.

Prisjetila se da je soba u koju su je doveli bila jako mala te je imala samo dva kreveta na kat.

Bilo joj je teško stajati pa su joj rekli da legne. Poslušala je jer nije imala gdje sjesti. Tad je za djevojku krenuo pakao. Trojica su s njom imala odnos, a ona je bila preslaba i previše uplašena kako bi se opirala.

Potom su je obukli, A. H. ju je izveo van do prve autobusne stanice i utrpao je u autobus. Tamo je tako drogirana i iscrpljena zaspala, a probudili su je putnici koji su mislili da je umrla.

Žrtva je ispričala i da nikad ranije nije uzimala Lyricu te da nije znala kako djeluje. Rekla je i da inače ne uzima druge supstance ni tablete.

Iz medicinske dokumentacije proizlazilo je da je na pregledu u bolnici dan nakon događaja bila teško kontaktibilna, pospana i dezorijentirana.