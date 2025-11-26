I inače se država loše odnosi prema imovini, kazao je Pavle Kalinić na N1 televiziji i time sažeo nekoliko ključnih činjenica vezanih za Vjesnik.
Treba formirati resor za stavljanje mrtve imovine u funkciju
Ne bih želio da ti klinci budu žrtve, zato sve treba dobro istražiti. Zbog čega se to, ako je Vlada 60-postotni vlasnik, nije uredilo tako da se dio Vlade preseli u zgradu? I inače se država loše odnosi prema imovini, kazao je Pavle Kalinić na N1 televiziji i time sažeo nekoliko ključnih činjenica vezanih za Vjesnik. Kako je stvar nepopravljiva, krenimo od najvažnijeg: odnos države prema imovini. On je isti kakav je bio u socijalizmu, tad je tzv. društvena imovina najčešće bila tretirana kao tzv. Alajbegova slama. Brijuni, Kupari, gradski i državni stanovi, mnoge bivše vojarne, sve to već desetljećima stoji neuporabljeno, pa se u tim prostorima sakuplja paučina ili stanuju privilegirani stanari, a neke koriste povlašteni korisnici, plaćajući simbolične ili nikakve naknade.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+