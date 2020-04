'Treba ojačati proračun': Online sastanak poljoprivrednika EU

Krovno udruženje europskih poljoprivrednika Copa Cogeca održalo je on line sastanak s europskim povjerenikom za poljoprivredu Januszom Wojciechowskim s kojeg je poručeno kako treba osigurati samodostatnost poljoprivrede te ojačati proračun, izvijestili su u četvrtak iz Hrvatske poljoprivredne komore (HPK).

Na sastanku koji je održan u srijedu, predsjednik HPK Mladen Jakopović je prezentirao stanje u Hrvatskoj te mjere koje je donijela Vlade.

Povjerenik za poljoprivredu Wojciechowski je naglasio kako se posljedice krize zbog korona virusa sve više osjećaju u poljoprivredno-prehrambenom sektoru zbog čega je Europska komisija (EK) odlučila poduzeti brze mjere, uz one već poduzete.

Objavljen je, kako je kazao, novi paket mjera za podršku najugroženijim poljoprivredno-prehrambenim sektorima.

- Moramo osigurati samodostatnost poljoprivrede, ne smijemo ovisiti o uvozu, te je važno ojačati proračun. Isto tako važno je osigurati da naša roba dođe na lokalno tržište i da nema prepreka - kazao je Wojciechowski.

Naveo je i kako svake godine EU ima oko 400 milijuna eura rezervi za poljoprivredu koje se ne koriste, a potrebno je osnovati i poseban fond.

- Poljoprivreda mora biti u centru Marshallovog plana jer bi poljoprivreda mogla smanjiti nezaposlenost - kazao je napominjući kako je potrebno dodatno promovirati i agroturizam jer će nakon krize građani htjeti više boraviti u ruralnim objektima u prirodi.

Mjere najavljene kao daljnji odgovor na krizu uzrokovanu korona virusom uključuju pomoć za privatno skladištenje, prilagodljivost programa potpore tržištu te iznimno odstupanje od pravila tržišnog natjecanja u EU, navodi se u priopćenju.

Komisija tako predlaže dodjelu pomoći za privatno skladištenje mliječnih proizvoda (obrano mlijeko u prahu, maslaca, sira) i mesnih proizvoda (goveđe, ovčje i kozje meso). Taj će program omogućiti privremeno povlačenje proizvoda s tržišta u trajanju od najmanje 2 do 3 mjeseca, a maksimalno razdoblje od 5 do 6 mjeseci. Ta će mjera, kako se navodi, dovesti do smanjenja dostupne ponude na tržištu i dugoročno uravnotežiti tržište.

Vezano uz prilagodljivost programa potpore tržištu, Komisija će uvesti fleksibilnost u provedbi programa podrške tržištu vina, voća i povrća, maslinovog ulja, pčelarstva i školskog programa EU (mlijeko, voće i povrće).

To će omogućiti preusmjeravanje prioriteta financiranja na mjere upravljanja krizama za sve sektore.

Mjera odstupanja od pravila tržišnog natjecanja će biti primjenjiva na sektor mlijeka, cvijeća i krumpira. Tim će se sektorima omogućiti da zajednički poduzimaju mjere za stabilizaciju tržišta. Primjerice sektoru mlijeka bit će omogućeno zajedničko planiranje proizvodnje mlijeka, a sektoru cvijeća i krumpira omogućiti će povlačenje proizvoda s tržišta.

Komisijin cilj je da mjere budu usvojene do kraja travnja, a prethodno će se države članice morati konzultirati i glasati o tim mjerama koje su podložne promjenama, kazao je Jakopović napominjući kako će detalji biti poznati u trenutku konačnog usvajanja.

HPK, kako je rekao, podržava stav predsjednik Cope Joachima Rukwied-a da je potrebno koristiti krizne rezerve kako bi se dobilo više novca.

HPK pozdravlja i mjere poput privatnog skladištenja, a važnim drže i ranije odluke vezane za prijelazno razdoblje bez promjena u proračunu i u mjerama u odnosu na prošlo programsko razdoblje.