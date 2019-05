'Trebamo biti usmjereni na rast i globalnu konkurentnost'

Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović u srijedu je na otvorenju međunarodnog znanstvenog skupa o europskim izazovima u Bolu na Braču ocijenila da EU i svaka država članica trebaju biti usmjereni na rast, globalnu konkurentnost i dobrobit ljudi, priopćeno je iz njezinog Ureda.

Komentirajući na skupu pod nazivom „Challenges of Europe: Growth, Competitiveness, Innovation and Well-being“ trenutačna geopolitička i gospodarska pitanja s makro razine, predsjednica je rekla kako je politika s dugoročnim ciljevima i vizijom dobitna kombinacija za Europu. No, smatra kako nedostaje jasna vizija i strategija – za cijelu EU, kao i za svaku pojedinačnu državu članicu.

"Ako se usredotočimo samo na probleme, umjesto na ciljeve, ne uviđamo širu sliku i to nas odvraća od onoga na što bismo trebali biti usmjereni: na rast, globalnu konkurentnost i dobrobit naših ljudi. Uvjerena sam kako ćemo se ciljno orijentiranim razmišljanjem moći nositi sa svim navedenim pitanjima s mnogo većom učinkovitošću i uspjehom", istaknula je Grabar-Kitarović, kazavši kako bi kao zajednica trebali postaviti jasne ciljeve kako bismo postigli i potaknuli rast, konkurentnost, inovacije i dobrobit.

U tom pogledu, svi bismo trebali odraditi svoj dio na nacionalnoj, odnosno regionalnoj razini unutar EU, poručila je predsjednica dodavši kako stavljanje jačeg naglaska na postizanje kohezijskih ciljeva EU-a treba biti među prvim zadaćama.

U priopćenju se navodi da je Grabar-Kitarović naglasila i Inicijativu triju mora koja teži pridonijeti gospodarskom razvoju Srednje Europe, kako bi se ostvarila realna konvergencija ekonomija zemalja Inicijative prema europskom Zapadu, posebno kroz razvitak međusobnih infrastrukturnih veza - energetskih, prometnih i digitalnih.

"Ova Inicijativa je u svojoj srži usmjerena na boljitak cijele Europske unije, jer jaka Srednja Europa znači i snažniju Europu u cjelini. Posebice se to odnosi na njezinu energetsku neovisnost i sigurnost, gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju te ukupnu otpornost EU na globalnoj razini naspram različitih izazova s kojima se suočavamo", rekla je.

Poručila je i da će Hrvatska, kada ispuni ciljeve na vanjskom i na domaćem planu, stati "rame uz rame“ s najrazvijenijim zemljama i kao takva nastaviti graditi bolju i prosperitetniju budućnost Europe, navodi Ured predsjednice.

Grabar-Kitarović se u Bolu susrela i sa štićenicima i osnivačima Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju "Brački poljupci“, te pohvalila njihove aktivnosti s ciljem osiguranja stručne pomoći i aktivnosti neophodnih za razvoj i napredak djece s poteškoćama u razvoju, imajući u vidu specifičnost života na otoku i udaljenost specijaliziranih ustanova.

Susrela se i s organizatorima teniskog turnira za žene WTA Croatia Bol Open, koji su je pozvali na turnir - četvrto izdanje jedinog WTA turnira u ovom dijelu jugoistočne Europe.