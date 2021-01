- Apelirala sam da o\u0161te\u0107eni objekti ne pla\u0107aju struju i pretplatu za HRT, a HRT je koliko sam \u010dula to odobrio.\u00a0Ljudima smo nabavili grijalice, ljudi se boje visokih ra\u010duna za struju pa sam apelirala da se u tim objektima koje ne mogu imati grijanje ljude oslobodi pla\u0107anja struje. Nije bilo konkretnog zaklju\u010dka kako \u0107emo rije\u0161iti velike stambene jedinice. Znam da to nije problem Gline i Petrinje, ali Sisak je urbana sredina i materijalna \u0161teta je velika te \u0107e iziskivati velika financijska sredstva da se to osposobi.

U Sisak je stiglo 8 kontejnera, a imali su 245 zahtjeva.\u00a0U sportskim dvoranama je 273 ljudi te trenutno ima 20 timova s alpinistima i pet dizalica s kojima se skidaju dimnjaci.

- Nisam dobila odgovor \u0161to napraviti kad je ku\u0107a ozna\u010dena crvenom ili naran\u010dastom markicom, koja je procedura, ali nisam dobila ni\u0161ta osim onog \u0161to ve\u0107 znamo da trebamo ispuniti aplikaciju 12 dana nakon potresa ako \u017eelimo dobiti fond za solidarnost, a \u017eeljela sam odgovor na konkretna pitanja kako ljudima pomo\u0107i - rekla je Iki\u0107-Bani\u010dek i dodala:

- Ku\u0107e i stambene jedinice ostavljaju se za kraj, a mislim da bi s obzirom na katastrofu postupanje biti puno efektnije. Za ljude u dvoranama organiziramo sve \u0161to je potrebno od higijene, pranja ve\u0161a, obilaska psihijatara koji im nude pomo\u0107, do toga da je re\u010deno da \u0107e se sad cijepiti. Svakim danom je sve te\u017ee i kompleksnije, te ne mo\u017eemo svako malo ponavljati ljudima da \u0107ete pitati kad \u0107e dobiti kontejner jer ljudi vi\u0161e nemaju strpljenja\u00a0

Vrti\u0107i su po\u010deli raditi, ali malo djece je do\u0161lo. Trenutno je prioritet osposobiti \u0161kole da djeca mogu krenuti u \u0161kolu 18. sije\u010dnja, a dvije \u0161kole su ozna\u010dene naran\u010dastom oznakom, a jedna uvjetno sa crvenom. Ali pitanje je otkud \u0107e djeca i\u0107i u \u0161kolu, odnosno pratiti nastavu s obzirom na stanje u potresom pogo\u0111enom podru\u010dju.

- Pitanje o kontejnerima su pitanja od milijun dolara jer ni ministri u famoznom sto\u017eeru nemaju pojma, tek trebaju naru\u010diti od nekoga da napravi kontejnere.\u00a0 \u017divot u Sisku izgleda druga\u010dije, ljudi su s pravom istraumatizirani, po zgradama mo\u017eete vidjeti manje svjetala u ve\u010de nego ina\u010de. Tra\u017eit \u0107u konkretne odgovore koliko je dana potrebno za nabavku kontejnera, a onda \u0107e gra\u0111ani znati isplati li im se odlaziti kod ro\u0111aka u Slavoniju ili \u0107e se mo\u017eda strpjeti jer nitko ne \u017eeli napustiti svoj dom - zaklju\u010dila je gradona\u010delnica Siska.\u00a0