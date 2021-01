- Dovezli su ljudi jedno \u0161est ku\u0107ica u Petrinju i dali su nam ku\u0107ice. Sla\u017eemo je, imamo plin na plinsku bocu i vodu \u0107emo svoju spojiti. Mo\u017eemo tu spavati i ve\u010deras, ali nemamo na \u010demu. Dosad smo bili u gara\u017ei i u kontejneru kojeg smo imali ovdje malo ni\u017ee

Nakod Domovinskog rata dr\u017eava je obnavljala ku\u0107e na pogo\u0111enim podru\u010djima, a mnogo je projektanata i tvrtki sudjelovalo u izgradnji. No, kako ka\u017ee Tomislav, bilo je i onih koji nisu dobro odradili posao:

POGLEDAJTE VIDEO: Posveta svim stradalima u potresu

- Dolazio sam ovdje, ali nisam mogao vidjeti stavljaju li \u017eeljezo. Vidio sam da nije dobro \u0161to rade rubove bez betonskih stupova. To je projektant tako napravio, nadzor je bio tu kad su gradili, ali po svemu se vidi da nije odra\u0111eno kako treba. Valjda je to sve platila dr\u017eava, a \u017ealosno je da dva puta trebaju pla\u0107ati jedan objekt kao moj radi ne\u010dije nemarnosti. Papiri bi trebali postojati, ali mislim da je bio Radi\u0107 u to vrijeme. Nije Vlada odgovorna, nego izvo\u0111a\u010di radova, \u0161to oni u Vladi mogu znati za svaku ku\u0107u, tu je bio mali milijun firmi - obja\u0161njava Stani\u0107 pa dodaje:

- Ispod mene se sve ku\u0107e pomakle iz temelja i imaju crvenu oznaku, sad \u017eive u kamp ku\u0107icama i kontejnerima. Radila ih je ista firma kao i moju, a ima jedan dio u selu \u0161to su radile druge firme i te su ku\u0107e dobro, crijep nije pao s njih. Vidi se razlika u gra\u0111enju i projektiranju.

A gra\u0111evinska dozvola, papiri? Ne, to nije bilo potrebno jer su bili sretni da su se vratili na rodnu grudu.

- Nismo ni preuzeli ku\u0107u, sami smo si radili podloge i crijep jer se ta firma raspala. Bili smo osam godina u izbjegli\u0161tvu pa smo bili sretni da smo do\u0161li ku\u0107ama. Ne mo\u017ee\u0161 nikoga ni pitati kako spada \u0161to \u0107e biti, svi tr\u010de sa nekim. Ne mogu ja u kontejneru vje\u010dno \u017eivjeti, a ne mogu i ne \u017eelim daleko oti\u0107i, bit \u0107u u gara\u017ei ako treba. - zaklju\u010dio je gospodin iz Stra\u0161nika.