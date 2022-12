Trebamo li odmah otpisati svoje MiG-ove? Ako ih prizemljimo sada, tko će nam čuvati nebo?

Umirovljeni pilot Ivan Selak, koji u karijeri ima više od 5000 letova na MiG-u, smatra kako je situacija u kojoj su se u utorak našli piloti MiG-a dvosjeda, koji su se katapultirali kad se avion pokvario, u pilotskom smislu sasvim normalna. 'U pilotskom poslu to je njima normalno. Mislim, nije se normalno katapultirati, no kao što je kirurgu normalno da tijekom operacije srca neka žilica pukne i on unatoč tome spasi čovjeka, zato što zna svoj posao, tako i pilot zna svoj posao, ako dođe do izvanredne situacije', rekao je Selak. Piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva reagirali su po pravilima, prisebno i ponovno se pokazalo da su vrhunski obučeni. No nakon ovotjednog incidenta javnost se pita trebaju li nastaviti riskirati živote leteći na avionima starim 40 godina te bi li nacionalna sigurnost njihovim prizemljenjem dok ne stignu Rafali možda bila ugrožena?