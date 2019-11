'Trebamo otkloniti žensku tematiku, nema ženskih tema'

Pišemo za sebe i to nas čini sretnima te zaista nije važno dobiti nagradu, nego da dođemo do čitatelja i da znamo da je naša knjiga dobro prošla kod njih, rekla je književnica Olja Knežević.

Ukupno 12 književnika ušlo je u izbor za nagradu Fric za 2019. godinu, koju treći put dodjeljuje tjednik Express pod pokroviteljstvom Barcaffea. Pobjednik će osvojiti 75.000 kuna i mobilnu skulpturu. U studiju 24sata gostovali su književnice Sanja Lovrenčić s romanom “Kabinet za sentimentalnu trivijalnu književnost”, Olja Knežević s knjigom “Katarina, velika i mala” i književnik Borivoj Radaković s djelom “Hoćemo li ići u kino?”, a moderator je bila Jagna Pogačnik, književna kritičarka i prevoditeljica.

- Nagrade populariziraju knjige, ali imamo malo stručnih kritika i to nije dobro. Više kritika je bolje jer su time čitatelji upoznati s radom i sadržajem, a ovako im dođe malo ad hoc, ali i tako se približavamo čitateljima. Kako sam osvojio već neke nagrade, javljaju mi se ljudi i to je pokazatelj da one ipak nešto znače. Što se tiče rivalstva, u književnosti nema rivalstva, svi pišu drugačijim stilom - rekao je Radaković, čiji je roman Hrvatsko društvo pisaca proglasilo najboljim književnim djelom napisanim na hrvatskom jeziku za 2019. godinu.

- Ulaskom u polufinale knjiga dobiva medijsku pozornost. Najveći problem je što knjige, uglavnom, ostanu nevidljive pa je ovakva prilika dobra jer lakše stignemo do čitatelja. Književnici pisanjem djela svoju intimnost izlažu kritikama pa su vrlo ranjivi. Zato kolege književnike ne smatraju konkurentima, nego kao podršku - rekla je Lovrenčić, čiji je epistolarni roman objavljen zimus u Hrvatskoj. Osim što govori o muzeju koji izlaže sentimentalnu trivijalnu književnost i slične dokumente o ženskom iskustvu, “Kabinet” je i sam jedan takav muzej. Sadrži raznovrsne priče, kriptične zapise iz knjige utisaka, nacrt za izložbu.

- Mnogo mi znači ulazak u polufinale nagrade Fric. U književnosti moramo otkloniti ženske teme. Nema ženskih tema. Ako bi ‘Anu Karenjinu’ napisala žena, to bi bila ženska tema, ali pošto ju je napisao muškarac, taj roman je remek-djelo - rekla je Knežević, čija proza ne bježi u aktivizam. U njezinu romanu skeniraju se obiteljski odnosi i tragedije. Nagrada Fric bit će dodijeljena u siječnju 2020.