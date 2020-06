'Trebamo zatvoriti granice za zemlje koje se bore s virusom'

<p>Slovenska infektologinja <strong>Bojana Beović</strong> zauzela se u srijedu za zaoštravanje graničnog režima kako bi se spriječili novi importirani slučajevi zaraze koronavirusom.</p><p>Kako je rekla u razgovoru za Slovenski radio, povećani broj novih zaraza do kojih dolazi u Sloveniji zadnjih dana, a većinom su uvezeni iz zemalja s lošijom epidemiološkom situacijom, razlog su za zabrinutost.</p><p>Desetak novih slučajeva zaraze do kojih je zadnjih dana došlo posljedica su trenutačnog režima otvorenih granica, pa bi trebalo smanjiti mogućnost uvoza novih slučajeva zaoštravanjem režima ulaska iz zemalja u kojima epidemiološka situacija još nije pod kontrolom, rekla je.</p><p>Sugerirala je da je riječ o zemljama na Balkanu s kojima Slovenci imaju najviše kontakata, prenose slovenski mediji.</p><p>Beović vodi medicinski stručni tim pri ministarstvu zdravstva za pitanje Covida-19, a zauzela se i za učinkovit elektronički sustav nadzora zaraženih i njihovih kontakata, kako situacija ne bi postala ozbiljnija.</p><p>- Svaki dan imamo pojedinačne, ali ne tako rijetke, unose virusa iz inozemstva. Pri takvom načinu ponašanja, s mnogo društvenih kontakata i nekorištenjem maski situacija može postati vrlo opasna i u kratkom bi se razdoblju mogli suočiti s opširnim širenjem virusa - upozorila je Beović, prenosi mariborski list "Večer".</p><p>Nakon dugog razdoblja u kojemu se u Sloveniji dnevno bilježio jedan ili nijedan slučaj nove zaraze, od kraja prošlog tjedna broj novooboljelih na dnevnoj bazi je od 0 do 4, a manja žarišta zabilježena su u Ljubljani, Jesenicama, Piranu i nekim drugim mjestima, gdje je prije zaraze bilo bilo vrlo malo.</p><p>Beović je u razgovoru za medije upozorila da bi povećanje broja novooboljelih moglo štetiti Sloveniji u turističkoj sezoni jer je inače stekla reputaciju destinacije sigurne za posjet.</p>