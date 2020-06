Turistička putovanja u EU-u obnavljati postupno i oprezno

Nakon videokonferencije o turizmu 18. svibnja, ministri su u četvrtak razgovarali o standardima i mjerama zaštite od širenja koronavirusa tijekom ljetne sezone

<p>Slobodu kretanja i obnovu turističkih putovanja u Europskoj uniji treba provoditi "postupno" i "oprezno" kako ne bi došlo do porasta broja zaraženih koronavirsuom, suglasili su se u četvrtak ministri vanjskih poslova zemalja članica.</p><p>Nakon videokonferencije o turizmu 18. svibnja, ministri su u četvrtak razgovarali o standardima i mjerama zaštite od širenja koronavirusa tijekom ljetne sezone.</p><p>"Suglasili smo se da je potrebno postupno i oprezno vraćati slobodu kretanja imajući na umu važnost turizma za gospodarstvo država", rekao je novinarima nakon sastanka ministar vanjskih i europskih poslova <strong>Gordan Grlić Radman</strong>.</p><p>Važan je uvjet da "pokretanje turističkih aktivnosti ne dovede do povećanja broja zaraženih u državi podrijetla, tranzita i destinacije", dodao je. </p><p>Ministri su razgovarali o rokovima i uvjetima za ograničenje kretanja, o mjerama koje države planiraju poduzeti kako bi osigurale sigurna putovanja i siguran smještaj te o mehanizma koji će se koristi u slučaju eventualnog novog vala pandemije.</p><p>Grlić Radman je iznio podatak da je u Hrvatsku ušlo 100.000 turista. "Nužna je stalna i jasna komunikacija s građanima" kako bi oni dobili potrebne informacije, rekao je. </p><p>Na novinarsko pitanje je li dogovoren unificiran protokol postupanja u slučaju širenja zaraze, ministar je tek odgovorio potvrdno bez pojedinosti.</p><p>"Ne možemo anticipirati stvari", odgovori je na pitanje što ako se negdje razbukta žarište. </p><p>Ranije u četvrtak Europska komisija je preporučila da se do 15. lipnja ukinu granične kontrole unutar šengenskog prostora, a 1. srpnja ograničenja za putovanja u EU za građane Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.</p><p>EK je također predložio da se postupno otvore vanjske granice za građane ostalih trećih zemalja sukladno njihovoj epidemiološkoj situaciji.</p><p> </p>