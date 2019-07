'Trebao je odraditi ovaj tjedan i ići sa ženom i djecom na more'

Zdenko T. B. (46), vlasnik limarskog obrta iz Pakraca, poginuo je u srijedu oko osam sati u padu sa zgrade u Ulici Kalvarija u Pakracu.

- Bio je gore na krovu sam, radio je na oblaganju limom dimnjaka, najvjerojatnije se pokliznuo i nezaustavljivo je sletio s krova. Zgrada je u obnovi, gore je limeni krov, još nisu postavljeni niti snjegobrani. Preletio je s krova skelu i strmoglavio se s visine od oko 20 metara. Pao je dolje na zaprepaštenje drugih radnika koji su obavljali druge građevinske radove na skeli. Kratko je bio živ i nedugo nakon što je pao umro je. Došla je Hitna pomoć, ali mu nije bilo pomoći - ispričao je jedan vidno potresen radnik.

Foto: Franjo Lepan/24sata

Na gradilište je došao punac nesretnog limara. Dovezao je i svoju kćer, suprugu preminulog.

- Strašno je to, odvezao sam je kući djeci, svi smo još u šoku. Sa zetom sam bio jučer, uvijek sam mu govorio veži se, imao je dvadeset i više godina iskustva većina limarskog posla bila je na krovu, postao je presiguran i to je ono što je našem poslu najopasnije. Pretpostavljam da je lim bio mokar, jer bilo je jutro, krenuo je i nije se mogao zaustaviti - rekao je punac, dodajući kako je njegov zet planirao odraditi ovaj tjedan, završiti još neke poslove i u ponedjeljak s obitelji otići na more.

Iza poginulog ostali su supruga i troje malodobne djece.

Foto: Franjo Lepan/24sata

- Moji unuci su stari 16, 14 i 12 godina, jako će im nedostajati otac, jer on je bio taj koji ih je vozio u školu i iz škole, budući da moja kći radi u Daruvaru. Svi smo još u šoku, tek kasnije ćemo biti svjesni toga što se dogodilo - rekao nam je utučeni punac.

Tijelo su prevezli u Bjelovar gdje će na patologiji u četvrtak biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdilo je li uzrok padu bio neki zdravstveni problem. Punac je rekao kako je njegov zet bio zdrav i da se nije žalio na neke zdravstvene tegobe.