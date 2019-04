Trebate u dućan? Evo kako će raditi trgovine i šoping centri...

Za vrijeme uskršnjih blagdana, na Uskrs (21.travnja) i Uskrsni ponedjeljak (22. travnja) u Hrvatskoj će većina trgovačkih lanaca raditi skraćeno ili biti zatvoreni.

Trgovine Konzuma tako će biti zatvorene i na Uskrs u nedjelju i u ponedjeljak. Isto vrijedi i za Lidl, koji je javio da će sve njihove trgovine u Hrvatskoj biti zatvorene na Uskrs i na Uskrsni ponedjeljak. Trgovine Prehrane također će bit zatvorene i za Uskrs i na Uskrsni ponedjeljak.

Uprava trgovačkog lanca Pevec također je donijela odluku o radnom vremenu njihovih centara, te najavila da neće raditi na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak.

Na Uskrsni ponedjeljak radit će trgovine Spara, ali po nedjeljnom radnom vremenu i u skladu s radom shopping centara.

Trgovine Kauflanda bit će zatvorene za Uskrs, a na Uskrsni ponedjeljak radit će skraćeno, odnosno od 8 do 16 sati. Slično je i trgovinama Plodina, čija će prodajna mjesta raditi samo na Uskršnji ponedjeljak, ali po nedjeljnom radnom vremenu.

Prodavaonice Tommy neće raditi za Uskrs, a na Uskrsni ponedjeljak raditi do 14 sati.

Shopping centar Avenue Mall u Zagrebu će na Uskrs, osim nekoliko restorana na gornjoj etaži biti zatvoren, dok će u ponedjeljak raditi od 9 - 21 sat.

Shopping centar City Center One East i City Centar One West u Zagrebu te City Center One u Splitu na Uskrs će biti zatvoreni, a na Uskrsni ponedjeljak centri će raditi po redovnom radnom vremenu, od 9 do 21 sat.

Shooping centar Westgate također neće biti otvoren na Uskrs, dok će na Uskrsn ponedjeljak raditi po redovnom radnom vremenu, od 10 do 21 sat.

Slično će biti i radno vrijeme centra Supernova Zagreb - Buzin, koji neće raditi za Uskrs, ali će na ponedjeljak raditi od 9 do 21 sat, s time da će Interspar biti otvoren od 8 do 21 sat. GardenMall će također raditi samo u ponedjeljak od 9 do 21 sat. Supernova Karlovac radit će jednako kao i GardenMall, dok će Supernova u Zadru, Supernova Colloseum u Slavonskom Brodu, Supernova Šibenik, Supernova Sisak West & East biti zatvorene i na Uskrs i na Uskrsni ponedjeljak.

Shopping centri Supernova Varaždin i radit će na Uskrsni ponedjeljak od 9 do 14 sati, a Supernova Koprivnica od 9 do 15 sati, s time da će trgovina Interspar biti otvorena od 7 do 15 sati.

Mall of Split također neće raditi na Uskrs, dok će na Uskrsni ponedjeljak raditi po redovnom radnom vremenu od 9 do 21 sat.

Lumini u Varaždinu na Uskrs će biti zatvoren, radit će samo kafići Leggiero, Rock Art i Zlatne Gorice od 14 do 22 sata i Cinestar od 15 sati do ponoći. Na Uskrsni ponedjeljak centar će raditi od 9 do 21 sat, osim trgovine Konzuma koja će biti zatvorena.

