Trebate u dućan? Evo kako će raditi trgovine i šoping centri

Radno vrijeme Konzuma, Lidla i Interspara varira od trgovine do trgovine. Kaufland radi normalno od 8 do 21 sati, a Plodine od 7 do 22 sata.

Većina shopping centara u gradu Zagrebu također radi na Dan neovisnosti. Cijeli dan rade Avenue Mall, Arena Centar, Centar Cvjetni, King Cross Jankomir, Supernova Garden Mall i Supernova Buzin.

U Osijeku također rade sve trgovine i shopping centri, a ista stvar je i sa Splitom i Rijekom.

Znači, svi koji nisu stigli za vikend obavit kupnju, sve trgovine su im otvorene i na sutrašnji praznik.



Tema: Hrvatska