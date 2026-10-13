Treća elementarna nepogoda u mjesec dana: Suša napravila velike štete poljoprivrednicima

Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak proglasio je u utorak elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za području grada Varaždina i četiri općine na tom području. Sušno razdoblje od lipnja do kolovoza ove godine uzrokovalo je velike materijalne štete na poljoprivredi na području Ludbrega i općina Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donja Voća.

Dugotrajni nedostatak oborina praćen visokim temperaturama nepovoljno je utjecao na poljoprivrednu proizvodnju, a posljedice su slabiji razvoj biljaka, smanjenje prinosa te očekivano značajno umanjenje ovogodišnjeg uroda, objasnili su u Varaždinskoj županiji.

To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše za područje te županije.

Nakon proglašenja kreće rok od osam dana za prijavu šteta nakon čega gradsko i općinska povjerenstva trebaju izraditi prve procjene šteta koje se šalju Županijskom povjerenstvu.