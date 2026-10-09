Obavijesti

News

Komentari 0
U POMOĆ STIŽE VOJSKA

Vrgorac zbog suša bez pitke vode, vojska dolazi u pomoć

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Vrgorac zbog suša bez pitke vode, vojska dolazi u pomoć
Zagreb: Stanovnici SloboÅ¡tine opskrbljuju se vodom iz cisterne | Foto: Filip Kos/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Oružane snage Republike Hrvatske pružit će podršku Gradu Vrgorcu opskrbom pitkom vodom putem autocisterni zbog trenutne krize s nedostatkom vode.

S obzirom na nedostatak pitke vode u Vrgorcu zbog velikih suša, na temelju zahtjeva Grada Vrgorca, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je Odluku o pružanju pomoći Oružanih snaga u opskrbi pitkom vodom, izvijestilo je u petak Ministarstvo obrane.

Oružane snage Republike Hrvatske osigurat će autocisterne za prijevoz pitke vode u naselja na širem području grada Vrgorca te time osigurati građanima pitku vodu za vrijeme trajanja ove nepogode.

"Ova situacija još jedan je pokazatelj kako pripadnici Oružanih snaga svojim kapacitetima i sposobnostima pružaju pomoć građanima kad je neophodno", naveli su.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
USKOK širi istragu o otpadu u Gospiću! Na meti zlatar Dodić i Pripuzova firma: Pratite uživo
ISTRAŽITELJI IDU DALJE

USKOK širi istragu o otpadu u Gospiću! Na meti zlatar Dodić i Pripuzova firma: Pratite uživo

Kako neslužbeno doznajemo, novo proširenje obuhvaća tvrtku Cezar kao pravnu osobu, ali i člana uprave Željka Teufela. Upravo Cezar je Šincekima prodavao otpadnu plastiku, ali i plaćao prijevoz do Benkovca.
Inspektorat je tražio ukidanje dozvola za otpad! Županija u godinu dana to nije napravila
EKO-BOMBA U POZNANOVCU

Inspektorat je tražio ukidanje dozvola za otpad! Županija u godinu dana to nije napravila

OTKRIVAMO 24sata su u posjedu dokumentacije koja dokazuje da je Državni inspektorat tražio od Krapinsko-zagorske županije ukidanje dozvole za Plasto - produkt
Tko je uhićeni Paško Dodić, koje su mu veze i zašto je uz silno bogatstvo išao zakapati otpad?
PAD MOĆNOG ZLATARA

Tko je uhićeni Paško Dodić, koje su mu veze i zašto je uz silno bogatstvo išao zakapati otpad?

Paško Dodić i supruga Franciska nisu trebali posao s otpadom da bi osigurali egzistenciju. Kum mu je Zdravko Mamić, bio je dobar s bivšim glavnim inspektorom Mikulićem, gradi ranč milijunaša s uglednicima....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026