Vrgorac zbog suša bez pitke vode, vojska dolazi u pomoć

S obzirom na nedostatak pitke vode u Vrgorcu zbog velikih suša, na temelju zahtjeva Grada Vrgorca, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić donio je Odluku o pružanju pomoći Oružanih snaga u opskrbi pitkom vodom, izvijestilo je u petak Ministarstvo obrane.

Oružane snage Republike Hrvatske osigurat će autocisterne za prijevoz pitke vode u naselja na širem području grada Vrgorca te time osigurati građanima pitku vodu za vrijeme trajanja ove nepogode.

"Ova situacija još jedan je pokazatelj kako pripadnici Oružanih snaga svojim kapacitetima i sposobnostima pružaju pomoć građanima kad je neophodno", naveli su.