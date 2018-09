Trener (66) sportskoga kluba zlostavljao četiri maloljetnice?

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Trener jednog sportskoga kluba iz sjeverozapadne Hrvatske našao se iza rešetaka zbog sumnje da je godinama koristio svoj položaj kako bi spolno zlostavljao maloljetnice.

Općinsko državno odvjetništvo u čijoj je nadležnosti slučaj objavilo je da 66-godišnjaka sumnjiče za više kaznenih djela protiv spolne slobode te spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta na štetu četiri oštećenice u dobi od 11 do 17 godina. Kaznena djela navodno je počinio od 2003. do 2015. godine, a žrtve su, neslužbeno doznajemo, bile četiri djevojke koje je trenirao.

Bio je prvak Hrvatske 70-ih godina

Navodno je riječ o poznatom i uglednom sportskom treneru, koji je ‘70-ih bio prvak Hrvatske u svojoj kategoriji, a nakon toga je osnovao vlastiti klub i posvetio se trenerskoj karijeri. S natjecateljima toga kluba osvojio je brojne naslove državnih prvaka te medalje na raznim međunarodnim turnirima.

Istim sportom bavili su se i njegova kći i sin. U klubu koji je osnovao su nas uvjeravali da nije uhićen.

- To je neka greška. Još je ujutro bio tu - kazali su iz kluba. U savezu, čiji je predsjednik, nisu znali ništa o uhićenju ni istrazi nego su nas uputili da zovemo klub. Budući da je riječ o kaznenim djelima na štetu djece i maloljetnika, nije bilo moguće dobiti nikakve službene informacije izvan priopćenja koje je objavilo odvjetništvo. A kaznena djela za koja ga sumnjiče doista su vrlo ozbiljna. Riječ je o jednom kaznenom djelu spolnog uznemiravanja, za koje je zaprijećena kazna zatvora do godinu dana.

U pritvoru dok ne ispitaju svjedoke

Sumnjiče ga i da je počinio ukupno četiri djela bludnih radnji, za koje je predviđena maksimalna kazna do tri godine zatvora. Kazneno je prijavljen i zbog spolne zlouporabe djeteta starijeg od 15 godina, za koje mu, ako ga osude, prijeti kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. Nakon ispitivanja u odvjetništvu dežurni sudac istrage odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor kako ne bi pokušao utjecati na svjedoke. Iako je odvjetništvo tražilo da se istražni zatvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja djela, sudac je to odbio. To znači da će trener moći na slobodu čim se ispitaju svi predloženi svjedoci. Odvjetništvo je zbog toga najavilo žalbu.

Ovo nije prvi slučaj da se neki ugledni trener bori s optužbama za spolno zlostavljanje. Sjeverozapadnu Hrvatsku u siječnju ove godine potresla je afera s trenerom (51) plesa koji je vabio curice, a potom ih snimao obnažene. Njega su uhitili zbog sumnje u iskorištavanje djece za pornografiju i bludne radnje. Navodno je tijekom vremena razradio posebnu tehniku mamljenja djevojčica. Pri tome se služio komplimentima i laskanjem. Djevojčicu bi, neslužbeno doznajemo, na treningu pozvao sa strane i pitao želi li se fotografirati u klupskoj majici za promociju kluba na internetskim stranicama. Rekao bi joj da neće biti jedina, da će tamo biti još dvije djevojke, on i fotograf. Kad bi djevojka pristala na fotografiranje, zamolio bi je da o tome ne priča dalje jer će ostale djevojke biti ljubomorne.

Navodno je jedna od djevojaka, koja je došla na fotografiranje, odmah po ulasku u dvoranu posumnjala da nešto nije u redu jer, osim trenera, nije bilo nikoga. Kako ga je poznavala više od 10 godina, nije mislila da su u pitanju zle namjere sve dok nije zaključao vrata svlačionice. Nagovarao ju je da odjene gornji dio trenirke bez grudnjaka te da otkopča gumb. Djevojka je otišla rekavši da žuri doma. U njegovu računalu istražitelji su navodno pronašli fotografije obnažene djece.