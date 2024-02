Trener iz Zagreba obrušio se na cijene najma: Traže po 600, 700 eura za ćumez. Pa to je pljačka!

Kako danas do krova nad glavom? Cijene najma stanova u Zagrebu, kao i u ostatku Hrvatske, zadnjih godina drastično rastu. Na taj je problem ukazao i zagrebački bodybuilder i trener Sandi Imerović. O svemu je odlučio javno raspraviti na svom profilu društvene mreže.

- Ekipa, ne mogu da se ne osvrnem na situaciju sa stanarinama u zadnje vrijeme. Dugo godina sam bio podstanar i znam što to znači. Cifre od 600, 700 eura što ljudi traže za ćumeze, pa to je bezobrazluk. Gle, moraš zaraditi, ali nemoj derati ljude. Iskreno, da se mene pita - to je pljačka. To kao da ja proteine naplaćujem 1000 kuna. Najgore je što ljudi nemaju izbora. A i onaj naš hrvatski klasik - sve ćemo istrpjeti, nema veze. Može li se Vlada tu umiješati, nisam stručnjak, sumnjam... Ovo je suludo... znači ako imaš neku relativno prosječnu plaću soma, soma i nešto eura sitno, a stan i režije su ti isto toliko, pa o čemu pričamo!? Oni bi da ljudi tu ostanu kao veliki prosperitet... ma di, što, tko... bježi odavde. Da sam mlađi, bježao bih odavde koliko me noge nose. Plus, ako želiš imati dijete, to je dodatna pizda*ija - rekao je.

U komentarima su mu se javili ljudi koje muči isti problem.

- I da, još nešto - često stan ne bude namješten ili uguraju unutra stvari (namještaj, krevete) koje nema više ni moja baba od 70 godina. Strašno. Ljudi su postali jako bahati što se tiče tog najma. Sad će se naći neki koji će reći: 'U Njemačkoj, Švicarskoj je isto tako', ali naše plaće su maksimalno do 1500 eura. Što ćemo žvakati namještaj? Podstanari otplaćuju nečije kredite, nažalost - napisala je jedna žena. Drugi su se nadovezali da rade 'samo za stan, režije i malo loše hrane'.

- Činjenica je da su cijene najma i kupnje skočile u nebo. Ali nema se tu puno što napraviti, očito postoji potražnja, da je nema cijene bi padale. Tržište diktira cijenu, pa ako nitko ne uzme ćumez za te pare, smanjivat će se cijene. Kod prodaje proteina nije dobra usporedba jer svatko danas može naručiti sto vrsta i proizvođača preko neta za par dana, u EU smo. Nekretnine su ograničenog broja, zato im raste cijena - odgovorio je jedan korisnik.