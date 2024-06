Trenuci prije napada u Splitu: Muškarac je hodao, okretao se po ulici, pa došao sa šipkom...

Muškarac kojeg splitska policija sumnjiči da je u noći sa subote na nedjelju silovao mlađu žensku prvo stiže na raskrižje Benkovačke i Mosećke ulice na splitskom Kmanu. Stigavši iz smjera Benkovačke tu je očito već uočio svoju žrtvu.

Pokretanje videa... 01:25 Trenuci prije napada u Splitu | Video: 24sata/pixsell

Zastao je na raskrižju, kao da se dvoumi, onda je otišao drugim smjerom. Nakratko se zaustavio, buljio u stup. Tu se predomišlja i trkom se uputi niz Mosećku. No, snimka ima svoj nastavak. Četiri minute poslije isti taj muškarac vraća se na raskrižje noseći predmet nalik na šipku. Bilo je to u točno 2.40 sati. Na raskrižju se u tom trenutku susreće s jednom ženskom osobom koja se koju minutu kasnije opet pojavljuje telefonirajući na mobitel, a iz drugog smjera dolazi još jedan muškarac hvatajući se za glavu. On također uznemireno telefonira, najvjerojatnije pozivajući policiju.

Naselje u Splitu gdje je snimljen napadač i silovatelj | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Priveden je muškarac koji je osumnjičen da je u nedjelju šipkom napao, a potom i silovao 18-godišnju djevojku u Splitu, potvrdio je u utorak ministar Davor Božinović.

Naselje u Splitu gdje je snimljen napadač i silovatelj | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Policija je ranije izvijestila da je muškarac šipkom udario mlađu žensku osobu, nakon čega ju je prisilio na radnju izjednačenu sa spolnim odnošajem. Oštećenoj je pružena liječnička pomoć u bolnici, zadobila je tešku tjelesnu ozljedu - frakturu zapešća na ruci i lakšu ozljedu na glavi te je otpuštena iz bolnice. Na mjestu događaja obavljen je očevid, obaviješteno je Županijsko državno odvjetništvo u Splitu.