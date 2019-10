Trenutak užasa: Most se srušio na brodove, traže se preživjeli

Najmanje je deset ljudi ozlijeđeno je u urušavanju lučkog čeličnog mosta u istočnom Tajvanu. Turistička atrakcija u Yilanu, most Nanfangao, srušio se u utorak ujutro dok ga je prelazio naftni kamion. Šest ljudi smatraju nestalima.

Vozila koja su bila na mostu visokom skoro 20 metara pala su u more na nekoliko čamaca koji su stajali u luci.

Snimke na društvenim mrežama prikazuju veliki kamion kako prelazi preko most prije nego što se dogodila nesreća.

