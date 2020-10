Trgovac umjetninama ostavio je milijune prodavaču u dućanu

<p>Obitelj imućnog trgovca umjetninama iz New Yorka ostala je šokirana nakon što su nakon njegove smrti primili poziv njima nepoznatog muškarca koji je rekao da milijunska ostavština ide - njemu. </p><p><strong>Andre Zarre</strong> preminuo je u srpnju u 79. godini, a tijekom života se nije nikada oženio niti je imao djecu. Jedna od slikarica čije je slike imao u svojim galerijama u New Yorku<strong>, Pat Lipsky</strong> rekla je kako je Zarre imao jako dobar ukus, ali i da je radio pomalo bizarne stvari. </p><p>Zadnja "bizarna" stvar koju je Zarre napravio je kupovina trgovine delikatesama u Queensu. I to nije prvi put da se poželio baviti takvim poslom. Nekoliko godina ranije je Zarre uložio u kamion s hranom, popularnim načinom za prodaju fast fooda na američkim ulicama. </p><p>- Nikada nisam razumio zašto se htio baviti ičime drugim. Bio je jako sposoban trgovac umjetninama koji je bio jako cijenjen u svijetu, ali kamion s hranom je bio katastrofa - rekao je Nick Wolfson, umjetnik i blizak Zarrov prijatelj. </p><p>Kada mu je Zarre rekao da će kupiti trgovinu u Queensu, Wolfson je bio iznenađen i pomalo zabrinut. Zarre je već tada bio u lošem zdravstvenom stanju i skoro je u potpunosti oslijepio. </p><p>- Shvatio sam da je Andre ranjiv. Jedva je hodao. Pitao sam ga koji su mu planovi za njegovu imovinu - rekao je Wolfson te dodao kako je Zarre bio tajanstven i nije htio razgovarati o tome. </p><p>- Pitao me da pošaljem nekoliko svojih slika pa da ih objesi u trgovinu - rekao je Wolfson za <a href="https://nypost.com/2020/10/17/nyc-art-dealer-leaves-fortune-to-deli-worker-in-queens/?utm_campaign=SocialFlow&sr_share=facebook&utm_medium=SocialFlow&utm_source=NYPFacebook&fbclid=IwAR2DkWOUXw0VpSdk0kZT-32_ySwzVv2Ex5NH3v_XtNitrXL5CFjUP_Cpx78" target="_blank">Post </a>i dodao je kako je tad postao po prvi put svjestan da se u Andreov životu nalazi čovjek po imenu <strong>Jose Yeje</strong>. Dvojica su skupa držali trgovinu delikatesama. </p><p>- Pretpostavljam da je Andre htio trgovinu učiniti sofisticiranom, ali sam se zapitao tko je taj čovjek i je li sigurno da uopće pošaljem svoje slike? - prisjeća se Wolfson. </p><p>Yeje (50) za sebe kaže da je biznismen. Oženjen je i ima četvero djece, a Andrea je poznavao od 2016. godine. </p><p>- Bio je odličan čovjek - rekao je Yeje i dodao kako se s vremenom sve više brinuo za Andrea i na kraju mu postao i skrbnik zbog lošeg zdravstvenog stanja. </p><p>- Imao je problema s koljenima, nije mogao hodati, imao je problema sa srcem, dijabetesom i giht - objasnio je Yeje. Dodao je kako se Zarre zarazio i korona virusom što je dodatno narušilo njegovo zdravlje, a završio je i u bolnici na ugradnji pacemakera. </p><p>Odvjetnica kojoj se Zarre obratio da sastavi njegovu oporuku rekla je da ju neće komentirati, no da je Yeje bio najbliža osoba u njegovom životu. Ipak, susjedi i zaposlenici zgrade u kojoj je Zarre živio čak 32 godine rekli su kako je Yeje počeo dolaziti tek zadnjih nekoliko mjeseci Andreovog života. </p><p>- Znali su se osam mjeseci, ako i toliko. Nitko ga ovdje nije volio, preuzeo mu je život - rekao je jedan od zaposlenika. </p><p>Kratko nakon Andreove smrti, Yeje je nazvao njegovu obitelj koja trenutno živi u Engleskoj i rekao da je on jedini nasljednik njegovog carstva umjetnina. </p><p>- Bio sam u šoku - rekao je Andreov rođak. Dodao je kako je 30 godina Andre govorio da će im ostaviti sve što ima te da nikada nije rekao da je promijenio oporuku. I drugi sumnjaju u valjanost oporuke. </p><p>- Kako se potpisao? Kako je znao gdje se treba potpisati i kako je došao do Queensa? Pa bio je slijep - poručio je jedan od Andreovih prijatelja. </p><p>Krajem rujna je Yeje poslao pismo Andreovom rođaku i ponudio mu novac i dio zemlje u Poljskoj - kako na sudu ne bi tražio još veći, ako ne i cijeli, iznos ostavljen u oporuci. Obitelj svejedno razmišlja o tome. </p>