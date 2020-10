Organizirali vjenčanje s 10.000 uzvanika: Rekli su im 'Ne može'

Njujorške vlasti zabranile su održavanje vjenčanja koje je trebalo okupiti više od 10.000 gostiju, poručivši mladencima da će u konačnici 'imati isti rezultat' i bez toliko uzvanika, a da će pritom i proći jeftinije

<p>Ured šerifa okruga Rockland izvijestio je vlasti o najavljenoj golemoj svadbi predviđenoj za ponedjeljak u Williamsburgu gdje živi zajednica ortodoksnih Židova.</p><p>'Rečeno nam je da će se to održati. Malo smo istražili i zaključili da je to vjerojatno točno. Planiralo se veliko vjenčanje koje bi kršilo pravila o okupljanjima' uvedenima zbog pandemije koronavirusa, rekao je guverner <strong>Andrew Cuomo.</strong></p><p>Po <strong>Elizabeth Garvey</strong>, savjetnici guvernera Cuoma, 'više od 10.000 ljudi trebalo je sudjelovati' na tom vjenčanju.</p><p>'Slušajte, možete se vjenčati, ali ne možete pozvati tisuće ljudi na vjenčanje. Imat ćete na kraju isti rezultat. I i jeftinije je', poručio je guverner.</p><p>Po lokalnim medijima, radi se o vjenčanju ortodoksnih Židova, zajednice koja je nedavno prosvjedovala u New Yorku protiv mjera uvedenih u cilju spriječavanja širenja koronavirusa.</p>