Trgovački centri na dan izbora bit će otvoreni: 'Neki će raditi kao inače, neki kao nedjeljom'

Iako će izborna srijeda za dio građana biti slobodan dan, dio će raditi skraćeno ili kao da je običan radni dan. Građani su informirani o tome kako će raditi, ali ne znaju svi koliko će za to biti plaćeni, piše HRT.

Trgovački centri na izbore će raditi kao svaku drugu srijedu, dok rad malih trgovina ovisi od trgovca do trgovca.

- Neki će raditi normalno kao svaki dan, a bit će trgovaca koji će imati režim nedjelje, znači radit će skraćeno, a po nekim saznanjima bit će trgovaca koji uopće neće raditi. Za pretpostaviti je da će najviše biti onih koji će se držati režima nedjelje. Znači, radit će, omogućit će svojim djelatnicima da odu na glasanje i to će platiti kako zakon propisuje - kazao je predstavnik malih trgovaca iz Hrvatske udruge poslodavaca Mirko Budimir.

Na izborni dan radit će i neke tvrtke. Iz Plive objašnjavaju da bi obustavljanje proizvodnje uzrokovalo prevelike troškove, a postojala bi i mogućnost da neki pacijenti ne dobiju na vrijeme svoje lijekove. Na posao će doći 15 posto zaposlenika koji su izravno vezani za proces proizvodnje, a koji inače rade u smjenama i na dane koji su neradni.

Iz Hrvatskih nezavisnih sindikata upozoravaju poslodavce da svaki radnik ima pravo na naknadu plaće kao da je radio, a da oni koji će doista raditi taj dan moraju dobiti uvećanu plaću.

- Mi znamo da imamo velik dio poštenih poslodavaca, koji će dostojno platiti i dati uvećanje plaće taj dan radnicima, koji budu radili, no iz iskustva znamo da isto tako u Hrvatskoj ima onih poslodavaca, koji će svaku situaciju iskoristiti, na neki način onako kako je najpovoljnije za njih, pa će možda dajući i jedan euro ili ne znam koliko više već i to protumačiti u skladu sa zakonom, a što je najgore to ni neće biti protivno propisima - naglasio je predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.