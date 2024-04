Plenković na prvi dan izbora dolazi u Mostar, HDZ BiH: Nisu se kod nas registrirali birači

Izbori za hrvatski parlament u BiH su 16. i 17. travnja. U utorak, na dan kad je predizborna šutnja u Hrvatskoj, premijer Andrej Plenković dolazi u Mostar na otvaranje Međunarodnog sajma gospodarstva. Hrvatska je zemlja partner na tom događaju. Bio je najavljen i predsjednik Milanović, međutim iz Ureda PRH kažu da ne dolazi.

U isto vrijeme birači u Mostaru će moći glasati na 22 izborna mjesta, najviše u BiH, pa smo pitali DIP je li to po pravilima, jer em su izbori, em je izborna šutnja za Hrvatsku.

- Državno izborno povjerenstvo smatra da su se takvi događaji trebali izbjeći, a ako se nikako ne mogu izbjeći, akteri na izborima trebaju biti u drugom planu i ne isticati se, odnosno trebaju se povući i ne istupati. Uz to, kako je u Hrvatskoj dan izborne šutnje, hrvatski mediji o tome ne smiju izvještavati dok ne prođe ponoć, odnosno dok god traje šutnja - kažu iz DIP - a.

Iz Vlade su poslali priopćenje u kojem kažu da će uz Plenkovića biti i ministri Grlić Radman i Habijan, te da su pitali DIP što misle o premijerovom putu u Mostar.

- Republika Hrvatska ove je godine zemlja partner, a predsjednik Vlade je još u travnju 2023. godine, tijekom sudjelovanja na prethodnom, 24. izdanju sajma, najavio sudjelovanje na 25. jubilarnom Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru. Datum održavanja sajma 16. travnja 2024. potvrđen je u rujnu 2023., a prošli mjesec, 13. ožujka, predsjedniku Vlade službeno je upućena i pozivnica te je posjet potvrđen. Radi se o događaju koji je važan za suradnju Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a odvija se na radni dan kada Vlada Republike Hrvatske, neovisno o provođenju izbora, nužno obavlja sve svoje dužnosti i zadaće. U odgovoru Državnog izbornog povjerenstva, između ostalog stoji: Ako je zbog ranije preuzetih obveza, odnosno drugih opravdanih razloga, prisustvo na određenom javnom skupu nužno, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske preporučuje da se javni istup kandidata na tom događaju smanji na najmanju moguću mjeru, uz obvezu hrvatskih medija da se informacija o navedenom događaju objavi nakon proteka izborne šutnje. Sukladno uputi Državnog izbornog povjerenstva, predsjednik Vlade u Mostaru neće davati izjavu za medije - stoji u priopćenju.

Lažna obavijest

Državno izborno povjerenstvo smo usput pitali i o fotografiji koja se širi društvenim mrežama, a za koju se tvrdi da je uputa biračima da se mogu registrirati te ispuniti i kopirati svu papirologiju koja im za to treba u prostorijama Gradskog odbora HDZ BiH. Broj naveden na obavijesti nije u upotrebi.

Foto: Čitatelj 24sata

- Obavještavamo Vas da je Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske nastavno na sličan prigovor vezano za angažman jedne političke stranke prilikom aktivne i pasivne registracije u Mostaru, utvrdilo da je Generalni Konzulat u Mostaru pozivao sve hrvatske državljane, koji se nalaze ili će se u dane izbora naći na njihovom konzularnom području, na aktivnu i prethodnu registraciju za izbore za Hrvatski sabor 2024., a da su na sličan način i pojedine političke stranke pozivale birače na aktivnu i pasivnu registraciju za parlamentarne izbore, te da su pružale logističku potporu istome. Navedeno nije protivno zakonskim propisima koji reguliraju ovu materiju, a pridonosi većoj aktivnoj i prethodnoj registraciji, a u konačnici i većem broju birača na izborne dane. Također svi zahtjevi za aktivnu ili prethodnu registraciju, bez obzira da li su predani osobno, putem e-maila ili je pomoć pružila neka stranka ili udruga, morali su se, sukladno Zakonu o registru birača, obraditi u Generalnom konzulatu da bi se te osobe, ako postoje pravne pretpostavke, aktivno ili prethodno registrirale. U predmetnom slučaju, bilo je riječi o tehničkoj pomoći u postupku ostvarivanja prava na glasanje u inozemstvu - kažu iz DIP - a.

Članovi su mogli kopirati iskaznice

U međuvremenu smo telefonskim putem razgovarali s Goranom Bošnjakom, političkim tajnikom Gradskog odbora HDZ BiH koji kaže da je to lažna obavijest slikana u nekakvom haustoru i da nije došla od njih.

- Vidjeli smo to i ogradili smo se od toga. Bilo nam je malo smiješno kad je predsjednik Milanović pričao o tome jer je to neprovjerena i netočna informacija. Mi jesmo uputili kroz našu stranačku infrastrukturu našim članovima da mogu kod nas kopirati iskaznice, to jesu, bilo ih je, ali to su naši članovi. Kod nas se ne mogu registrirati, samo su eto naši članovi printali što je trebalo jer nemaju svi kući printer - govori Bošnjak za 24sata.