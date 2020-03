Trgovci neće dizati marže! Ne gomilajte namirnice, ima za sve

- Trgovci neće dizati marže, a i Vlada je ograničila rast cijena određenih proizvoda pa s tog aspekta kupci mogu biti mirni. Međutim, zadnju riječ u formiranju cijena imat će tržište, a s obzirom da je otežana proizvodnja i prijevoz određenih roba, ne možemo isključiti da će cijene nekih proizvoda ipak rasti. Važno je da svi pokažemo solidarnost i poslujemo imajući u vidu širu društvenu sliku te da se 'lovci' na ekstra profite suzbiju odmah u korijenu - istaknuo je potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore za trgovinu i financijske institucije Josip Zaher komentirajući moguće fluktuacije na tržištu zbog koronavirusa.

Naglasio je i da trgovci imaju dovoljno robnih zaliha za par tjedana stabilne opskrbe te da se nada da će u tom roku i na razini EU biti donesene mjere koje će prevenirati moguću krizu.

Zaherove riječi su u djelo već provele neke zemlje, poput Italije i Singapura. Tamošnje vlasti su odmah na početku širenja zaraze kaznile trgovce koji su prodavali zaštitne maske i dezinficijense po napuhanim cijenama. Takve mjere su urodile plodom jer cijene u Italiji ne samo da nisu rasle, nego su i povoljnije. Trgovci su pokazali odgovornost, a mnoge kompanije su iskoristile prigodu za dobar PR pa su kupcima dostupne brojne akcije preko kojih mogu dobiti besplatne knjige za čitanje ili gratis streaming pakete da skrate vrijeme koje moraju provesti u karanteni, poručuju iz HGK. Povećan je pritisak na online prodaju pa tu dolazi do određenih tehničkih problema, ali oni se brzo rješavaju, kažu.

Hrvatska Vlada jučer je donijela Odluku o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode sa ciljem sprječavanja monopolističkog određivanja cijena. Riječ je o esencijalnim namirnicama poput vode za piće, brašna, mlijeka, jaja, šećera, soli, riže, tjestenine, svježeg mesa, ribe te voća i povrća, a u kontrolu cijena također su uključene potrepštine poput dječje hrane i pelena, deterdženata, dezinficijensa i zaštitne opreme.

U nadležnosti ministra gospodarstva, poduzetništva i obrta je i da, u slučaju opasnosti od nestašice navedenih proizvoda, ograniči njihovu prodaju izvan zemlje, a odluka se odnosi na sve subjekte koji obavljaju registriranu djelatnost proizvodnje i trgovine na području Hrvatske.

Apel iz udruge poslodavaca: Ne gomilajte namirnice!

Razumijemo da ste u ovim trenucima zabrinuti i da želite osigurati sve što je potrebno svojim obiteljima, radi toga vam želimo dati do znanja da radimo sve što je u našoj moći kako biste vi, vaše obitelji i vaši najbliži bili neometano opskrbljeni hranom i svim drugim osnovnim potrepštinama. Osnovnih prehrambenih namirnica i higijenskih potrepština ima dovoljno te su i za dalje osigurane dovoljne količine koje su potrebne za RH. Blisko surađujemo s Vladom RH i dobavljačima kako bismo osigurali isporuke u trgovine i robu na policama. Online trgovine rade u punom kapacitetu kako bi omogućile da proizvode koji su vam potrebni dobijete bez nepotrebnog izlaska iz kuće. Posebno zahvaljujemo svim kolegama iz trgovina, kao i onima iz lanca opskrbe, koji ulažu danonoćne napore kako nacija ne bi ostala zakinuta u trenucima krize. Ponosni smo na naše radnike i radnice. Poštovani kupci, ovo je situacija u kojoj svi moramo biti jednako odgovorni i zato trebamo i vašu pomoć. Molimo vas da budete pažljivi u načinu kupovine i da sami pripazite na kontakte s našim djelatnicima koji su tu zbog vas. Pratite upute i obavijesti na našim prodavaonicama. Molimo vas, ukoliko ste u mogućnosti, da sva plaćanja obavljate beskontaktno (karticama) te održavate jedan metar odstojanja između svih drugih

osoba.

Također, u potpunosti razumijemo vašu brigu, ali moramo upozoriti da kupovinom više no što vam je potrebno izlažemo druge osobe koji bi mogli ostati bez potrepština. Potrepština ima dovoljno za sve ukoliko smo solidarni i radimo zajedno.

Zajedničkim djelovanjem pazimo na naše obitelji, prijatelje i susjede. Također, time pazimo i sve one druge koji su oko nas, uključujući i one starije i druge ranjive skupine.