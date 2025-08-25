Trgovci su odbijali otkup boca, stigle prve kazne Inspektorata: 'Izdali smo naloge za 62.284 €'

Nakon što su građani prijavili kako pojedini trgovački lanci ne otkupljuju PET ambalažu, iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kažu kako sustav preuzimanja povratne ambalaže uredno funkcionira, uz povremene pojedine kraće obustave prihvata staklenih boca od pića i napitaka u trgovinama koje privremeno popune svoje skladišne kapacitete.

- Unatoč povećanim količinama ambalaže tijekom ljetnih mjeseci, plastične boce (PET) i limenke pića (AL/FE) ovlašteni obrađivači svakodnevno prerađuju te bi njih trgovci nesmetano trebali preuzimati od građana - navode.

Iz Fonda napominju kako do privremenog kraćeg zastoja prikupljanja staklene ambalaže došlo jer je tu vrstu ambalaže zbrinjavao samo jedan ovlašteni obrađivač, dok je drugi obrađivač imao obvezu uskladiti poslovanje s novim protupožarnim propisima.

- Situacija je riješena te se od 21. kolovoza, ambalažno staklo zaprima u punom kapacitetu - napominju iz Fonda.

Kontrolori Fonda svakodnevno su na terenu i nadziru provedbu sustava. Od 1. lipnja do 15. kolovoza provedena kontrola na 596 prodajnih mjesta, a utvrđeno je da određen broj prodajnih mjesta nije preuzimalo otpadnu ambalažu, a 34 prodajna mjesta zbog gore navedenih razloga nisu preuzimala staklenu ambalažu.

- Tamo gdje su kapaciteti za preuzimanje staklene ambalaže bili popunjeni, preusmjeravali smo sakupljače kako bi u što kraćem roku odvezli robu i ispraznili skladišta - ističu u Fondu.

U slučajevima gdje su trgovine neopravdano građanima uskraćivale isplatu povratne naknade, bilo radi popunjenosti skladišnih prostora ili preuzimanja samo u ograničenom razdoblju, Fond je reagirao pismenim putem i tražio usklađenje prodavatelja sa ugovornim i zakonskim obvezama.

Trgovine koje nisu uskladile svoje poslovanje, odnosno za njih 11 u prošlom mjesecu zatražen je inspekcijski nadzor Državnog inspektorata koji je nadležan nad primjenom Zakona o gospodarenju otpadom i propisa donesenih na temelju Zakona.

- I dalje ćemo nastaviti s kontinuiranom kontrolom otkupnih mjesta i reagirati prema potrebi, kako bi sustav, sukladno Zakonu, bio građanima uvijek na raspolaganju - poručuju iz Fonda.

Iz Državnog inspektorata u razdoblju od 1. lipnja do 15. kolovoza uz navedenih 11 prijava iz Fonda, zaprimili su i 60 prijava građana.

- Temeljem zaprimljenih prijava do sada su izdana 4 prekršajna naloga u ukupnom iznosu 62.284 eura - navode iz Državnog inspektorata.

U Hrvatskoj je sustav otkupa ambalaže uveden još 2006. godine, a u Fondu kažu kako kontinuirano pokazuje vrlo dobre rezultate. Sav prikupljeni ambalažni otpad, sukladno načelima kružnog gospodarstva, reciklira se i preradom postaje vrijedna sirovina za izradu novih proizvoda. Sustav se pritom stalno razvija i nadograđuje kako bi odgovorio na sve zahtjevnije ekološke i logističke izazove. napominju. Zanimalo nas je hoće li se povećavati naknada koja je u Hrvatskoj među najnižima u EU i iznosi 10 centi.

- Razvoj podrazumijeva i prilagodbu iznosa povratne naknade. Ona je od ove godine povećana sa 7 na 10 centi, a nije isključeno da će se iznos u budućnosti korigirati. Naime, imajući u vidu ciljeve gospodarenja otpadom te sukladno podacima o sakupljenim i recikliranim količinama, kao i stručnim podlogama i situaciji na tržištu, sustav će se mijenjati sa svrhom ostvarenja zadanih ciljeva i doprinosa kružnom gospodarstvu - poručili su iz Fonda.