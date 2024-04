Tri pištolja, hrpa nekretnina, umjetničke slike... Evo što sve predsjednik Ustavnog suda ima

Tko je zapravo Miroslav Šeparović? Predsjednik Ustavnog suda postao je 2016. godine, no vratimo se na početak. Sudac je već 30-ak godine. Svojedobno je u Vladi premijera Zlatka Mateše bio i ministar pravosuđa, potom je postao ravnatelj Hrvatske obavještajne agencije. Nakon toga, za vrijeme Ive Sanadera bio je odvjetnik, te predsjednika Vijeća za građanski nadzor tajnih službi.

U politiku se vratio 2009. godine kada je izabran za suca Ustavnog suda, a potom i za predsjednika tog suda, što je i danas. Zanimljivo, kada se Vladimir Šeks vjenčao s Anicom Ressler, upravo Šeparović i Branko Bačić bili su im kumovi.

Pogledamo li imovinsku karticu suca Šeparovića može vidjeti kako mu je u izbornoj 202. godini narasla plaća i to za 432,01 u neto iznosu, te sada iznosi 4111,88 eura. U obrazloženju, Šeparović navodi kako mu je plaća narasla zbog povećanja osnovice na temelju Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika.

Što se tiče prihoda Šeparovićeve supruge ona u ovoj godini, mjesečno od osiguranja dobije 1334,40. Razlika je, na odnosu na imovinsku karticu od prošle godine, što ona više nema prihoda od imovine i imovinskih prava (2401,75 eura). Naime, kako je objašnjeno iz imovinske kartice izbrisan je ugovor o najmu stana, s obzirom na to da je ugovor u među vremenu raskinut.

Bračni par Šeparović vlasnici su i četiri stana u Zagrebu. Ukupno, vrijednost sva četiri stana procijenjena je na 1.095.000 eura. Šeparović je na dnu imovinske kartice, da što se tiče nekretnina, da se promjena odnosi na povećanje vrijednosti nekretnine, i to dva stana u Zagrebu. Zajedno su i vlasnici vikendice s pripadajućim zemljištem u mjestu Sveta Ana, koja je procijenjena na 60.000 eura i apartmana u mjestu Turanj čija je vrijednost 45.000 eura. Miroslav je vlasnik još jedne vikendice, i to one u Općini Blato koja je procijenjena na 120.000 eura.

Šeparović kaže da je u tijeku i adaptacija potkrovlja vikendice na Prižbi, pa će se uskoro povećati njezina stambena površina. - Nakon završetka adaptacije bit će poznata nova površina i nova vrijednost nekretnine, koja će se prikazati u narednoj imovinskoj kartici - rekao je Šeparović.

S trećim osobama i svojom suprugom vlasnik je hrpe livada, njih 14, livada čija je vrijednost 62.584 eura, četiri šume vrijednosti 60.939 eura, dva vinograda od 783 eura, 10 oranica vrijednosti 44.367 eura, te dva voćnjaka od 8.170 eura. Šeparović je suvlasnik i kuće s okućnicom u Brinju, te garaže u Zagrebu, čija je ukupna vrijednost 58.500 eura.

Kako objašnjava dva maslinika, koja su gore spomenuta, naslijedio je od pokojne majke, kao i kao i pravo na sukorištenje groba na groblju Sv. Križ u Blatu. - To nije upisano u odgovarajuću rubriku s obzirom na to da nije riječ o vlasništvu već o pravu korištenja za koje ne postoji takva rubrika, a takve ili slične grobnice Općina Blato prodaje po cijeni od oko 6.500 Eura - kaže Šeparović u imovinskoj kartici.

Što se tiče automobila, Šeparović vozi Peugeot C 208 iz 2016. godine, koji je vrijedan 7.000 eura, dok mu supruga vozi Audi A430TDI iz 2022. godine koji je vrijedan 37.960 eura. U imovinskoj kartici upisan mu je i čamac, koji je naslijedio od majke, a za kojeg kaže da nije u plovnom stanju, i vrijedi 200 eura. Šeparović je i vlasnik tri pištolja, pištolj Crvena zastava 9 mm, pištolj FM 90, pištolj HS, koji su ukupne vrijednosti 3.000 eura. Bračni par Šeparović vlasnici su i umjetničkih slika, čija je vrijednost 8.000 eura. Supruga ima udio u fondu RBA EUR 2025 BOND koji je vrijedan 133.000 eura, ali i obveznice od 100.000 eura.

Ali to nije sve, Šeparović je uspio i uštedjeti, pa ima 22.952,68 američkih dolara i 191.478,51 eura štednje, dok mu supruga ima 7.767 australskih dolara i 737.116,32 eura štednje.