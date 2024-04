Poslušajte snimku! Šeparović u ožujku: 'Nije sporno. Milanović može biti mandatar iza izbora'

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović je danas na tiskovnoj konferenciji poručio da je Ustavni sud još 18. ožujka upozorio Zorana Milanovića i cijelu javnost da ako bude kršio Ustav i istupao kao premijer, da postoji mogućnost da ponište odluku o davanju mandata, kao i da mogu poništiti odluku kojom bi ga Sabor izabrao za premijera. Podsjetimo, Ustavni sud je danas zabranio Milanoviću da bude i mandatar i premijer, čak ako bude imao podršku većine zastupnika i podnese ostavku, odnosno bude obični građanin.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Pokretanje videa... 01:09 [TOP 3 VIJESTI DANA] | Video: 24sata

- Na vrijeme smo upozorili da ako se želi kandidat ili želi nastupati, mora odmah dati ostavku. Rekli smo da krši Ustav. Rekli smo sve posljedice, od mogućeg poništavanja izbora, radnji ili odluka. I upravo sam rekao odgovarajući na novinarsko pitanje da to uključuje poništenje odluke o davanju mandata i uključuje poništenje odluke Sabora o povjerenju Vladi. Sve sam rekao kao hipotetske mogućnosti, ali druga stvar je što netko nije slušao – rekao je Šeparović.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Preslušali smo cijelu snimku njegove tiskovne konferencije iz ožujka. Dva puta je predsjednik Ustavnog suda bio pitan o tome može li biti Zoran Milanović mandatar. Niti jednom nije spomenuo mogućnost zabrane da Milanović bude mandatar ako podnese ostavku. Niti jednom nije spomenuo mogućnost poništenja odluka Sabora. Spominjao je svakako opciju poništenje izbora. Među ostalim, poslušajte i sami pitanja i odgovore u videu koji objavljujemo.

Od sredine ožujka do danas, niti jedan ustavni stručnjak niti političar nije spomenuo tu opciju zabrane ili opciju poništenja odluke saborske većine o premijeru. Jer ona nikada do danas nije izrečena. Ustavni sud nije niti jednom na to upozorio prije i tijekom kampanje.

Tog 18. ožujka, novinari su inzistirali da kaže posljedice jer se radilo o dosad neviđenoj situaciji u Hrvatskoj. Prvi puta je Šeparović rekao kako nema prepreke da Milanović bude mandatar "ako će se ponašati sukladno Ustavu i zakonu".

POGLEDAJTE VIDEO: Šeparović 18. ožujka

Pokretanje videa... 04:18 Šeparović o Milanoviću, 18. ožujka | Video: 24sata

Pred kraj tiskovne konferencije, novinarka ga je dodatno pitala: "Još jednom, Milanović smije njima biti mandatar nakon 17.4, nakon izbora?"

- Nakon izbora, nakon što se izbori završe u demokratskoj i fer atmosferi u skladu s Ustavom i zakonom i uz žestoku političku borbu koja je nesporna. Nakon što se izbori završe, onda može dati ostavku na Predsjednika republike, može biti kandidat od strane političke opcije, to nije sporno. To nitko nije doveo u pitanje, da on može dati ostavku i biti kandidat, to njemu nitko ne brani. Ali opet ponavljam po petstoti put: Ne može biti kandidat na izborima za Sabor, ne može biti kandidat u prvoj niti bilo kojoj drugoj izbornoj jedinici. I ne može nastupati u tom nekom budućem svojstvu predsjednika Vlade, sudjelovati u predsjedničkoj kampanji, dolaziti na skupove Socijaldemokratske partije, nastupati kao i svaki drugi kandidat, recimo kao predsjednik Peđa Grbin. Ne može – rekao je Šeparović.

Milanović nije išao po skupovima SDP-a, nije bio kandidat na listi, ali jeste govorio kao kandidat za premijera. Ustavni sud niti jednom nije upozorio da bi posljedica mogla biti zabrana da bude mandatar i nakon što podnese ostavku, a kamoli da bi mogli poništiti eventualnu odluku izabrane saborske većine da Milanović bude premijer.