Tri prijatelja su tihi heroji iz Jablanice: 'Izvukli su desetke ljudi, spasili su susjedstvo...'

Jutros u Donjoj Jablanici sretnem prijatelja. Vidim živ i zdrav. Na licu se vidi strah, tuga i bol. Pozdravimo se, upitamo i stanem, ne znam što da ga upitam a da mu ne nanesem neku bol i otežam situaciju.

Počeo je tako priču na svom Facebook profilu Dženad Džino iz BiH, koji je prvi objavio priču o tri heroja Donje Jablanice Amilu Zilhadu Bajramoviću, Nerminu Begoviću i Geri Japancu Edinu. O njima im je pričao svjedok katastrofe, koji je preživio odron, ali mu se zauvijek upisao u pamćenje.

- Dženo, tu noć u 01.00 sam slušao silinu kiše koja je tad padala, nisam mogao zaspati sjedio sam na krevetu i šutio. Oko 02.00 čuo sam kamenje koje ide kroz kanal pored kuće, ali to se nekad i prije znalo dogoditi pa nisam obraćao pažnju puno na to. Nakon deset minuta začuo se ogroman turanj. Pogledao sam kroz prozor sobe i vidio da čitavo brdo ide na nasu kuću. Od straha sam zavriskao. Potrčao prema drugom dijelu kuće i s balkona vidim komšije koje izlaze iz kuće a u kojoj je već do pola blato, voda, drveće. U tom trenutku sam pao u nesvijest, ne znam koliko sam ležao - ispričao je svjedok.

Mislio da je snijeg

U trenutku kad se probudio ležao je između kreveta i prozora. Probudio ga je brat, koji je lopatom gurao zemlju oko kuće. Vidio je kako je uokolo sve bijelo. Mislio je da pada snijeg.

- Govori mi brat vidiš da nema kuća oko nas. Okrenuo sam se, pogledao i počeo povraćati.. Kad sam malo došao sebi počeli smo spašavati komšije. U tom trenutku je počeo plakati, a ja sam pokušao da suzdržim suze koliko sam mogao. Znaš li Dženo što me najviše boli ? Pitam ga Što druže ? Niko ne spomenu Zilhu, konobara, momka koji je pred mojim očima spasio deset ljudi, trudnicu je on našao.. Zilho, Keno i Gera. To su tri heroja za koje još nisam pročitao nigdje ništa - ispričao mu je razočarani prijatelj.

Iako sami šute o svojim djelima, niti žele pred kamere, osobno je zamolio prijatelja da prenese priču, da ljudi znaju za njih. Da su spasili cijelo susjedstvo.

- Iznad kuće stajala su tri čovjeka iz Donje Jablanice koja su slušajući nas razgovor potvrđivala sve sto mi prijatelj govori i kroz plač hvalili ova tri hrabra lava kako ih samo nazvaše iz Donje Jablanice. To su ti Dženo naši lavovi. Dragi moj momci, kapa vam do poda mada znam da ste samo radili onako kako su vas kući i odgajali a ti je da se pomogne uvijek i vazda tko je u nevolji.

Da ste živi i zdravi stotinu godina - piše Dženo