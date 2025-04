Tri torcidaša istukla su mladića u Otočcu zbog Dinamovog grba, netko im potom demolirao auto

Čovjek je doslovno trčao, joggirao ulicom u Otočcu kad su ga napala ta tri torcidaša. Zasmetalo im je što je imao Dinamov grb pa su ga tukli gdje su stigli. Brzo je stigla policiji i uhitila svu trojicu, ispričao nam je jedan čitatelj 24sata o subotnjem incidentu.

Zbog svoje sigurnosti želio je ostati anoniman, no oštro je osudio ničim izazvan napad na slučajnog prolaznika. No da apsurd bude veći, kaže nam, osveta je ubrzo stigla.

- Njih su uhitili i odvezli za Gračac. Brzo se pročulo što je bilo pa im je netko razbio auto na mjestu na kojem su uhićeni. Na autu su probušene gume, razbijeno mu je vjetrobransko i stražnje staklo, izgreban je i grafitiran sa svih strana, a iz auta je navodno i pokradeno što se moglo - ispričao je čitatelj.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Iz PU ličko-senjske potvrdili su nam oba incidenta.

- U subotu oko 16.20 sati zaprimili smo dojavu da su trojica 20-godišnjaka s područja Dalmacije napala 32-godišnjaka iz Otočca. Zadali su mu više udaraca po glavi i tijelu te su uhićeni zbog remećenja javnog reda i mira - potvrdili su iz policije.

Za to svoj trojici prijeti novčana kazna od 700 do 4000 eura ili do 30 dana zatvora.

Neslužbeno doznajemo kako je svoj trojici zasmetalo što je čovjek na sebi nosio dres GNK Dinama.

Iz policije su potvrdili i kako je kasnije jedan od 20-godišnjaka prijavio da mu je oštećeno vozilo splitskih tablica, a istraga je u tijeku.