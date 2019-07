Trilj, Otok i Dicmo: Kvalitetna vodoopskrba i odvodnja uskoro

Stanovnici Trilja, Otoka i Dicma uskoro će dobiti kvalitetniju javnu vodoopskrbu i odvodnju te pročišćivače o čemu su u subotu potpisani ugovori vrijedni oko 248 milijuna kuna, a na potpisivanju je bio i premijer Andrej Plenković.

Plenković je održao i kratki sastanak s gradonačelnikom Trilja Ivanom Šipićem, županom Blaženkom Bobanom, te gradonačelnicima i načelnicima ostalih gradova i općina tog kraja.

Nakon sastanka su potpisana dva ugovora: o dodjeli bespovratnih sredstava i o sufinanciranju projekta integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine - Trilj, Otok i Dicmo.

Za projekt od 248 milijuna kuna bespovratna sredstva su 133 milijuna kuna. Riječ je o programu Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. iz područja zaštite okoliša i održivosti resursa, a cilj mu je usklađivanje aglomeracija Trilj, Otok i Dicmo s direktivama o vodama, o kvaliteti vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju i o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.

Tijekom projekta će se izgraditi, rekonstruirati ili sanirati sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje, te nadograditi pročišćivači.

Premijer Andrej Plenković je tijekom sastanka rekao kako će projekt puno značiti za Cetinsku krajinu, za kvalitetu života, za razvoj gospodarstva, zapošljavanje, ali i za podizanje standarda. Posebno mu je drago što se sve više projekata tog tipa potpisuje i realizira te da se otklanjaju sve zapreke.

- Sada ulazimo u fazu ugovaranja velikih projekata. Skočili smo s devet na 70 posto ugovorenih sredstava u mandatu naše Vlade, a to je 7,5 milijardi kuna. Već je isplaćeno 2,6 milijardi kuna. Ići će se jako brzo jer dolaze veliki projekti na dnevni red, a to će se osjetiti u nekoliko sljedećih godina. Osjetit će se i u političkom smislu, no ono što je najvažnije - u konkretnom smislu za kvalitetu života građana, istaknuo je Plenković.

O projektu je govorio i ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić koji je rekao da je svaka kuna koja uđe u Cetinsku krajinu dobro potrošena kuna, pa tako i ovih 248 milijuna kuna za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćivače. Ustvrdio je kako će zahvaljujući tom projektu nekoliko tisuća stanovnika dobiti vodu, odvodnju i kanalizaciju što će podići kvalitetu života.

- Siguran sam da hoćemo i možemo učiniti više u razdoblju koje je pred nama. To nam je posao i obveza. Kohezija je ključ svega, poručio je ministar Čorić.

Gradonačelnik Trilja Ivan Šipić je rekao da žele takve projekte jer donose dobro Cetinskom kraju.

Cetinski kraj će oživjeti, a otvorit će se i na stotine radnih mjesta za stanovnike kroz projekte vrijedne pola milijarde kuna. Za njih EU fondovi itekako imaju smisla, a posebno odnos Vlade prema lokalnoj zajednici, dodao je.