Trinaesti Illectricity Main Night ovaj petak u Zagrebu

Uz već renomirane i svjetski poznate glazbenike poput Photaya i Piqi Miqija, Illectricity će i ove godine predstaviti nove glazbene trendove i kao uvijek staviti fokus na nadolazeće mlade talente. Trinaesti festivalski Main Night trajat će punih trinaest sati. Cjelonoćni program live izvedbi točno u pet sati ujutro seli se iz kluba Močvara u klub Sound Factory te s DJ programom nastavlja sve do podneva.

Petak, 23. ožujka - Močvara & Sound Factory

ILLECTRICITY MAIN NIGHT

LIVE ACTS u klubu Močvara (23 - 5h):

Photay live (USA)

Piqi Miqi live (USA)

JFK live

Ikonal live

Tonota live

Warm up by Babilonska

I ovoga puta jaka postava vizualnih umjetnika i inženjera zvuka pobrinut će se da Illectricity bude nezaboravno isksutvo.

Sound by Igor LoPeaks Ivanković

Visuals by onoxo & Donnie

Lights by Andrija Santro



DJS AFTER u Sound Factoryju (4h - 12h):

Photay (DJ set - USA)

Alleged Witches (SLO)

Microslav

Carnero

Niobe (Nucomer 2018)

Ulaznice za festivalski Main Night dostupne su u sustavu Entrio.hr i na Entrio prodajnim mjestima. U pretprodaji cijena iznosi 60 kuna, dok će na ulazu ulaznica moći kupiti po 75 kuna. http://bit.ly/2CCyike

Cijena ulaznice SAMO za After (na ulazu u Sound Factory) iznosi 50 kn

*kupnjom ulaznice za program u Močvari ostvarujete besplatan ulaz i na Illectricity After u Sound Factoryu.

Organizator festivala je Confusion - udruga za promicanje audio-vizualnih umjetnosti.

http://www.facebook.com/illectricity

Biografije:

Photay (USA)

Photay je solo projekt Evan Shornsteina iz Woodstocka u SAD-u. Već sa devet godina biva upoznat sa glazbom Aphex Twina te od tog trena prihvaća glazbu u bilo kom obliku i posvećuje se bubnjanju, turntableismu te napokon i komponiranju. Crpeći inspiraciju iz širokog kruga globalnih utjecaja, prvo se posvećuje zvučnim eksperimentima kroz snimanje mixeva sa svojim gramofonima a kasnije korištenjem digitalnog audio softvera. Nakon za njega iznimno važnog putovanja u Gvineju, rođen je projekt Photay i to kombiniranjem novostečenog znanja o poliritamskim perkusijama sa već iznimnim iskustvom u sempliranju i field recordingu. Vješto kombinirajući različite tehnike i izvore zvukova, njegov zvuk je fini balans između analognog i digitalnog, prirodnog i sintetskog, te nije napravljen isključivo za slušanje doma ili samo u klubu, već se u oba konteksta osjeća savršeno ugodno. Njegov specifičan stil i nevjerojatan talent su odmah zapazile face poput Gilles Petersona, Bonoba, Mary Anne Hobbs, SBTRK, Mister Saturday Night i mnogi drugi, a glazba mu je korištena u raznim američkim TV serijama i programima. Njegova glazba priča bezvremenskim jezikom, istovremeno je veoma lepršava i melodična a opet izrazito kompleksna i prekrasno neočekivana… Ganut će vas!

SC: https://soundcloud.com/photay

Piqi Miqi (USA)

Refresher Magazine kaže “Piqi je funky, zabavan, bezbrižan, prepun seksipila i potpuno izvan svih okvira!”. Nakon što je na NYU diplomirao ekonomiju, odbacio je potencijalnu karijeru investicijskog bankara te se preselio u Prag da bi ostvario svoje dječačke glazbene snove. Odmah je počeo raditi na svojoj glazbenoj karijeri, a paralelno je radio kao model za brojne modne editorijale te dobro koristio svoj širok američki osmijeh na brojnim TV reklamama snimanim u Pragu. Otkad se preselio u Europu, pažljivo njeguje svoj specifičan zvuk koji je kombinacija funka, new-wavea, synth-popa i R&B-a sa njegovim soulful glasom, te uspješno reinterpretira zvukove prošlosti kojima daje svoj moderni pečat. Kink magazin ga naziva “…tok čiste energije koji veoma prirodno sebe izražava u svojim pjesmama”, no osim odličnog scenskog nastupa njegova glazba nailazi na hvalospjeve, pogotovo njegov debi album “Yesterday Left Last Night”, a svaka njegova pjesma ili glazbeni spot su jedinstveni i potpuno njegovi.

SC: https://soundcloud.com/piqimiqi

YT: https://goo.gl/zkiHyz



Christian Kroupa / Alleged Witches (SLO)

Poznat i kao Christian Kroupa, rodom iz uspavanog gradića Logatec u Sloveniji, još 2008.g. je na jednom drum’n’bass partiju shvatio da je glazba nešto što će ga okupirati i odvesti na još neistražen put. 2013.g. je iznenadio slovensku glazbenu scenu svojim originalnim pristupom mračnoj ambijentalnoj glazbi na Club Marathon Touru u organizaciji Radio Študenta. Od tada konstantno dokazuje svoje glazbeno umijeće i inovativnost i kao sudionik Red Bull Music Academy, nastupima na Sónaru u Barceloni ili EMAF-u u Tokiju. Trenutno radi na eksperimentalnoj, ambijentalnoj glazbi uz držanje na oku house i techno scene, pa su tako njegova izdanja našla put do legendarnog R&S Records, Media Fury ili pak Fabric 90 mixa.

SC: https://soundcloud.com/allegedwitches

ikonal (HR)

ikonal je glazbeni nusproizvod Nikole Kosa nastao u želji da dostavi plesnu energiju na floor što direktnije i sirovije. Izvodeći tradicionalni elektronski ples za 2 mašine i mixer nastaje posebna kakofonija zvukova koja nerijetko kod ljudi izazove ples ili nevjericu. Iako je sudjelovao u mnogim zanimljivim izdanjima na Return To Disorder, Gooiland Elektro i Medical Records još se s nestrpljenjem očekuje njegov samostalni ep. Član je bRAVE kolektiva s kojim radi na proširenju plesnih izričaja kroz organiziranje plesnih večeri, radionica i synth jamova.

SC: https://soundcloud.com/ikonal

JFK (HR)

JFK je live act projekt trojice prijatelja koji se druže i zajedno stvaraju glazbu još od osnovnoškolskih dana. Od punk i metal bendova (Intoxicate, True, J.W. Pozoj) te raznih Post Rock/Trip Hop projekata pa sve do Drum’n’Bass produkcije i DJ-anja (Odium) i Psy Trance projekta (Musica ex Machina), putovali su naovamo kako bi vam isporučili sound za koji se može reći da je sukus njihovog glazbenog proputovanja i odrastanja. Sakupljajući sve više raznorazne mašinerije za stvaranje buke i kopajući po starim projektima, idejama i sempl bankama, projekt JFK se iskristalizirao kao idealna platforma za stvaranje glazbe, u koju svatko od njih trojice može slobodno unijeti bilo koju ideju bez ikakvog ograničavanja. Misao vodilja bila je da se ne žele priklanjati niti jednom od postojećih žanrova i podžanrova elektronske glazbe, već samo svirati, pa što se dogodi, dogodit će se… Ovo će im biti prvi zajednički nastup pod imenom JFK.

microslav (HR)

Elektro entuzijast, ljubitelj hrđavih robota i retro futurizma. U stalnoj potrazi za Animom ispod haube sintisajzera, negdje između mikroprocesora i oscilatora. Glazbu stvara mišem još od doba Amige600. Zadnjih godina skuplja dobrovoljne donacije za liječenje od ovisnosti kupovanja analognih krama. Ako spazite kako tegli nešto nalik namještaju i staroj telefonskoj centrali, osmjehnite se. Davne 2009. bio je finalist illectricity nucomers natječaja, a ovaj put nam u svom DJ setu predstavlja neke od svojih najvećih uspješnica.

SC: https://soundcloud.com/microslav

Niobe (Nucomers Night winner – HR)

Niobe je pobjednik ovogodišnjeg Nucomers Night natječaja, inače student rodom iz Belišća, na zagrebačkoj sceni aktivan je nešto manje od godinu dana. Nastupio je svega petnaestak puta, među ostalom i u klubovima Pločnik (povodom programa Nova Scena) i u Attacku (povodom večeri OBERKUUL + Friends). U klupskoj glazbi najviše ga privlače nepravilni, sinkopirani ritmovi, industrijski i ritualni zvuk te odnos između dubstepa i techna u svim njihovim oblicima.

MC: https://www.mixcloud.com/NiobeZagreb/

Tonota (HR)

Tonota je producentica iz Zagreba. Glavni projekt joj je Playground Hustle, eksperimentalni hip hop duo s kojim je dijelila pozornicu s Elementalom, Marčelom i Kandžijaom. Njen prvi solo nastup bio je na Corruptu, novom programu u KSET-u, gdje je povezala govor Alana Wattsa s mračnom elektronikom. Također, radila je i live set pozadinske glazbe za predstavu Lutonjica Toporko i devet župančića koja se prikazivala prošle godine na Reflektor festivalu, a posljednji nastup joj je bio na Nucomers Night večeri. Voli glazbu koja miješa žanrove i puna je iznenađenja pa takvu glazbu pokušava i stvarati.

SC: https://soundcloud.com/user-869252084

Babilonska (HR)

Obožavateljica svega od čudnovatih jazzera preko hip hop ritmova pa do rifovlja iz najdubljeg grotla pakla, a svime time ima priliku orati na frekvenciji Radio Studenta. Kad to čini Traktorom, najčešće se ore bass numere što zaigranije produkcije iz beats, club ili štalijeovo područja. Tu mjuzu je van kućnog okrilja vrtila prvo s Rollup ekipom, a zatim i na Novoj sceni u Pločniku, CFSN-ovom Nu Years Evilu i Corruptu, a posljednji put kao finalistica Nucomers natječaja. Organizira koncertni program eksperimentalne glazbe ZEZ u KSET-u.

SC: https://soundcloud.com/wingsforshtuka-1/illectricity-nucomers-night-set

Carnero (HR)

Carnero dolazi iz Vodica, 22 su mu godine, a glazbom se ozbiljnije počeo baviti prije dvije godine. Za sve krivi Garden i Barbarellu te festivale kao što su Love international i Dekmantel Selectors. Nastupio je dva puta u Zagrebu, zadnje kao finalist nucomers natječaja te više puta u klubu Kocka u Splitu.

SC: https://soundcloud.com/luka-janjac-855523814

