Redovi za cijepljenje danas na Velesajmu u Zagrebu sezali su u nedogled. Iz minute u minutu sve više ljudi je pristizalo. Iako su iz Grada tvrdili da će svi koji dođu do 12 sati biti cijepljeni, tristotinjak građana je poslano kući.

No, osim velikih gužvi i redova na Velesajmu, tijekom cijepljenja četiri osobe pale su u nesvijest, a morala je intervenirati i Hitna pomoć.

- Sve osobe koje su došle do 12:15 su cijepljene, dakle 2.049 ljudi, od čega 1.458 prvom dozom. Definitivno je velik interes za cijepljenje što nas veseli, no Velesajam nije jedini punkt na kojem su se ljudi mogli cijepiti. Škola narodnog zdravlja je također provodila cijepljenje. Zbog povećanog interesa za cijepljenjem, Grad Zagreb je odlučio otvoriti dodatnih osam punktova za cijepljenje koji će raditi svakog dana od 14 do 20 sati. Nažalost, četiri osobe su pale u nesvijest i jednoj je bila potrebna hitna pomoć - kažu iz Štampara.



